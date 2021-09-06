Google, okulun ilk günü doodle'ı hazırladı

Okulun ilk günü, şüphesiz milyonlarca öğrencinin coşkulu olduğu günlerden biri, hatta belki de eğitim hayatlarındaki en önemli gün. Bugün ise ülkemizdeki milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitime başladı. Dünyaca ünlü arama motoru Google ise 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin başlangıcı olan 6 Eylül Pazartesi gününü unutmadı ve okulun ilk günü için bir doodle tasarladı.

GOOGLE'DAN OKULUN İLK GÜNÜ DOODLE'I

Google'ın okulun ilk günü doodle'ı, arama motorunun ana sayfasında bizleri karşılıyor. Doodle'ın üzerinde derslerle ilgili çizimler yer alıyor. Renkli bir görünüme sahip doodle'ın ortasında ise Google logosu bizleri selamlıyor.

Doodle'a tıklandığında, Google sizi "Okulun İlk Günü" aramasına götürüyor ve burada okulun ilk günü ile alakalı yapılan paylaşımlara, hazırlanan haberlere ve videolara ulaşılabiliyor.

DOODLE NEDİR?

Doodle, aslen "karalama" anlamına geliyor. Ancak Google, belirli günleri ve organizasyonları, önemli olayları, çeşitli başarıları ve iz bırakan insanları kutlamak için Google logosunda yaptığı özel değişikliklerde Doodle adını kullanıyor. Google, hazırladığı bu özel tasarımlara Doodle adını veriyor.

İlk Google Doodle, 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Nowton'un anısına tasarlandı.

Google, Pac-Man'in 30. yıl dönümü için ise ilk interaktif Doodle'ı yaptı.

