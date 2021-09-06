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Google, okulun ilk günü doodle'ı hazırladı

06.09.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulun ilk günü Google'da doodle oldu. Yeni eğitim döneminin başlangıcını unutmayan Google, okulun ilk gününü hazırladığı bir doodle ile kutladı. İşte Google'ın okulun ilk günü doodle'ı.

Google, okulun ilk günü doodle'ı hazırladı

Okulun ilk günü, şüphesiz milyonlarca öğrencinin coşkulu olduğu günlerden biri, hatta belki de eğitim hayatlarındaki en önemli gün. Bugün ise ülkemizdeki milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitime başladı. Dünyaca ünlü arama motoru Google ise 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin başlangıcı olan 6 Eylül Pazartesi gününü unutmadı ve okulun ilk günü için bir doodle tasarladı.

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GOOGLE'DAN OKULUN İLK GÜNÜ DOODLE'I

Google'ın okulun ilk günü doodle'ı, arama motorunun ana sayfasında bizleri karşılıyor. Doodle'ın üzerinde derslerle ilgili çizimler yer alıyor. Renkli bir görünüme sahip doodle'ın ortasında ise Google logosu bizleri selamlıyor.

Google okulun ilk günü doodle'ı hazırladı

Doodle'a tıklandığında, Google sizi "Okulun İlk Günü" aramasına götürüyor ve burada okulun ilk günü ile alakalı yapılan paylaşımlara, hazırlanan haberlere ve videolara ulaşılabiliyor.

Google doodle

DOODLE NEDİR?

Doodle, aslen "karalama" anlamına geliyor. Ancak Google, belirli günleri ve organizasyonları, önemli olayları, çeşitli başarıları ve iz bırakan insanları kutlamak için Google logosunda yaptığı özel değişikliklerde Doodle adını kullanıyor. Google, hazırladığı bu özel tasarımlara Doodle adını veriyor.

İlk Google Doodle, 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Nowton'un anısına tasarlandı.

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Google, Pac-Man'in 30. yıl dönümü için ise ilk interaktif Doodle'ı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Google yüz yüze eğitim
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