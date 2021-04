Google'dan Ingenuity için şaşırtan sürpriz! Siz de deneyebilirsiniz

Ingenuity, Mars'ta ilk uçuşunu gerçekleştirerek adını tarihe yazdırdı. Mars'ta uçan ilk helikopter olan Ingenuity'nin bu başarısı, Mars meraklılarını da fazlasıyla heyecanlandırdı. Ancak heyecanlananlar arasında görünüşe bakılırsa arama motoru devi Google da vardı. Zira dev şirket, arama motorunu kullananları karşılamak için hoş bir sürpriz hazırladı.

Google arama motoruna 'Ingenuity NASA' yazanlar, Google'ın uçan bir Ingenuity sürprizine tanık oluyor. 'Ingenuity NASA' yazıldığında, sağ tarafta pervanesi dönen Ingenuity'i gösteren Google, helikoptere tıklandığında ise sihri başlatıyor. Tıklama sonucu, Ingenuity tüm sayfa boyunca dolaşıyor. Böylece, Mars'ta dolaşıyormuş izlenimi veriyor. Yaptığımız denemelerde, 'Ingenuity' yazılıp arama yapıldığında da aynı sürprizin gerçekleştiğine tanık olduk.

Perseverance uzay aracı için benzer bir sürprize daha imza atan Google, o sürprizinde arama çubuğuna Perseverance yazıp aratanları karşılarına havai fişeklerin uçuştuğu bir Google arama sayfası çıkartmıştı. Böylece teknoloji devi, Perseverance'ın başarısını kullanıcılarıyla birlikte, oldukça da anlamlı bir şekilde kutlamıştı. Şimdi Google benzer bir kutlamayı Ingenuity için de yapmış durumda.

Ten vertical feet for a helicopter, one giant leap for space exploration. Congrats @NASA #MarsHelicopter on an amazing first flight! https://t.co/z4eNcema10 pic.twitter.com/z0oxvNNbKv