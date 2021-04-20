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Google'dan Ingenuity için şaşırtan sürpriz! Siz de deneyebilirsiniz

20.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google Mars helikopteri Ingenuity'nin tarihi uçuşunu es geçmedi. Teknoloji devi, arama motorunda 'Ingenuity NASA' araması yapanları ise büyük bir sürpriz ile karşılamaya başladı. Üstelik bu sürprizi, herkes deneyimleyebiliyor.

Google'dan Ingenuity için şaşırtan sürpriz! Siz de deneyebilirsiniz

Ingenuity, Mars'ta ilk uçuşunu gerçekleştirerek adını tarihe yazdırdı. Mars'ta uçan ilk helikopter olan Ingenuity'nin bu başarısı, Mars meraklılarını da fazlasıyla heyecanlandırdı. Ancak heyecanlananlar arasında görünüşe bakılırsa arama motoru devi Google da vardı. Zira dev şirket, arama motorunu kullananları karşılamak için hoş bir sürpriz hazırladı.

GOOGLE INGENUİTY SAYFASINA SÜRPRİZ YERLEŞTİRDİ

Google arama motoruna 'Ingenuity NASA' yazanlar, Google'ın uçan bir Ingenuity sürprizine tanık oluyor. 'Ingenuity NASA' yazıldığında, sağ tarafta pervanesi dönen Ingenuity'i gösteren Google, helikoptere tıklandığında ise sihri başlatıyor. Tıklama sonucu, Ingenuity tüm sayfa boyunca dolaşıyor. Böylece, Mars'ta dolaşıyormuş izlenimi veriyor. Yaptığımız denemelerde, 'Ingenuity' yazılıp arama yapıldığında da aynı sürprizin gerçekleştiğine tanık olduk.

İngenuity nasa

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PERSEVERANCE İÇİN DE HAVAİ FİŞEK PATLATMIŞTI

Perseverance uzay aracı için benzer bir sürprize daha imza atan Google, o sürprizinde arama çubuğuna Perseverance yazıp aratanları karşılarına havai fişeklerin uçuştuğu bir Google arama sayfası çıkartmıştı. Böylece teknoloji devi, Perseverance'ın başarısını kullanıcılarıyla birlikte, oldukça da anlamlı bir şekilde kutlamıştı. Şimdi Google benzer bir kutlamayı Ingenuity için de yapmış durumda.

SİZ DE DENEYEBİLİRSİNİZ

Siz de Google arama çubuğuna 'Ingenuity NASA' veya 'Ingenuity' yazarak, helikopterin tarihi uçuşuna yönelik hazırlanan sürprizi kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Google Mars
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