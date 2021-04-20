Rusya'dan Google'a dava şoku!

Rusya Federal Antimonopoly Hizmeti (FAS), Google'a dava açtı. FAS tarafından yapılan açıklamada, Google'ın YouTube video barındırma pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı iddia edildi. FAS, "FAS, Google LLC'ye karşı dava açtı. Departmana göre şirket, YouTube'un video barındırma hizmetleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullanıyor. Google'ın eylemleri, kullanıcı hesaplarının aniden engellenmesine ve silinmesine neden oluyor" ifadesine yer verildi.

İŞTE GOOGLE'A YÖNELİK SORUŞTURMANIN NEDENİ

FAS, soruşturmanın nedeninin ise YouTube'da hesapların ve içeriğin engellenmesi, silinmesi konusunda şikayette bulunan Bölgesel Kamu Örgütü İnternet Teknolojileri Merkezi'nin (ROCIT) açıklaması olduğunu kaydetti. Hizmet kurallarının önyargılı ve tahmin edilemez olduğu ve bunun da uyarı veya gerekçe olmaksızın ani kısıtlamalara yol açacağını ifade eden FAS, "Bu, rekabeti sınırlandırmanın yanı sıra kullanıcıların çıkarlarının ihlaline de yol açabilir" ifadelerini kullandı. FAS, olayın değerlendirilmesi çerçevesinde Google LLC'nin eylemlerini ve bunların izleyiciler ve içerik oluşturucular üzerinde sonuçlarını değerlendireceğini bildirdi.