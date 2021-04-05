HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Google'dan Sadri Alışık'ın doğum gününe özel Doodle

Google'dan Sadri Alışık'ın doğum gününe özel Doodle

05.04.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Türk sinemasının unutulmaz ismi Sadri Alışık'ı 96. yaşında unutmadı. Google Sadri Alışık için özel bir Doodle hazırladı.

Google'dan Sadri Alışık'ın doğum gününe özel Doodle

Google, Sadri Alışık'ın doğum günü olan 5 Nisan'ı unutmadı. Google Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Sadri Alışık için özel Doodle hazırladı.

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Alışık, 5 Nisan 1925 tarihinde Beykoz, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşi. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu'ndan ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu, vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım atan Alışık, sinemada, 1961-62'deki, Nejat Saydam'in yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Sadri Alışık, bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

SADRİ ALIŞIK'IN ÖLÜM NEDENİ

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Korkunç cinayet! Kocasını ekmek bıçağıyla öldürdüKorkunç cinayet! Kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Google Sadri Alışık

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Avukatlar Günü nedir? İşte en güzel ve farklı Avukatlar Günü mesajları

Avukatlar Günü nedir? Avukatlar Günü'ne özel mesajlar

Muğla'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Korkunç cinayet! Kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

AK Parti'li Kurtulmuş: Emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

Kurtulmuş'tan bildiri tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 104 amiralin yayınladığı bildiriyi canlı yayında değerlendirdi

Çavuşoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

THY uçağına bomba ihbarı

THY uçağına bomba ihbarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.