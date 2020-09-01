Google'dan Türkiye'deki reklamlara kesinti kararı!

Google'dan Google reklamları hakkında yeni bir açıklama geldi. Google açıklamasıyla birlikte Türkiye'deki reklam ücretlerine ek maliyet getireceğini duyurdu. Maliyetin yüzdesi de Google tarafından belirtildi.

GOOGLE REKLAMLARA YÜZDE 5 EK MALİYET EKLEYECEK

Google'ın gönderdiği e-postaya göre 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlardan yüzde 5'lik ekstra ücret alacak. Yani 1 Kasım 2020'den sonra Google reklam faturaları yüzde 5 ek ücret yansıtacak. Google, konu hakkındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir.''

SADECE TÜRKİYE'DE GEÇERLİ DEĞİL

Google'ın ek kesinti uygulaması sadece Türkiye'de geçerli olmayacak. Avusturya ve Birleşik Krallık'ta da Google reklam ücretlerine ek maliyet getirecek. Avusturya'daki kesintinin yüzdeki Türkiye'ye uygulanacak olan yüzdeyle aynı olacak ancak Birleşik Krallık'ta yüzde 2'lik bir kesinti yaşanacak. Google'ın böyle bir karar almasının nedeninin 20 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile alınan reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere uygulanacak yüzde 7,5'lik hizmet vergisi olduğu düşünülüyor.

