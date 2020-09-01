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Google'dan Türkiye'deki reklamlara kesinti kararı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Google, Türkiye'deki reklamlar için yeni bir açıklama yaptı. Google, yaptığı açıklama ile Türkiye'de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5'lik kesinti yapmaya başlayacağını duyurdu.

Google'dan Türkiye'deki reklamlara kesinti kararı!

Google'dan Google reklamları hakkında yeni bir açıklama geldi. Google açıklamasıyla birlikte Türkiye'deki reklam ücretlerine ek maliyet getireceğini duyurdu. Maliyetin yüzdesi de Google tarafından belirtildi.

GOOGLE REKLAMLARA YÜZDE 5 EK MALİYET EKLEYECEK

Google'ın gönderdiği e-postaya göre 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlardan yüzde 5'lik ekstra ücret alacak. Yani 1 Kasım 2020'den sonra Google reklam faturaları yüzde 5 ek ücret yansıtacak. Google, konu hakkındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir.''

SADECE TÜRKİYE'DE GEÇERLİ DEĞİL

Google'ın ek kesinti uygulaması sadece Türkiye'de geçerli olmayacak. Avusturya ve Birleşik Krallık'ta da Google reklam ücretlerine ek maliyet getirecek. Avusturya'daki kesintinin yüzdeki Türkiye'ye uygulanacak olan yüzdeyle aynı olacak ancak Birleşik Krallık'ta yüzde 2'lik bir kesinti yaşanacak. Google'ın böyle bir karar almasının nedeninin 20 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile alınan reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere uygulanacak yüzde 7,5'lik hizmet vergisi olduğu düşünülüyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Karmaşıklık Türkiyede herşeyde var Google bey. Keşke bizde basabilsek bi vergi. Vatandaş illallah vergisi falan..
önce paypal , wiki derken akp sanal ortamda ki iş akışınıda mahfetmeyi başardı bir ülke bundan daha kötü nasıl yönetilir düşünemiyorum
nefes alana vergi kesersen . verginin artan yükü vatandaşın omuzuna yüklenecek anlaşılan.
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