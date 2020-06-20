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Google'dan yaz gün dönümüne özel doodle! 21 Haziran Yaz gün dönümü nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 01:32 | Son Güncelleme

Güneş ışınlarının yengeç dönencesine bir kez dik geldiği zaman olan Yaz gün dönümü için dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından hazırlanan doodle ana sayfasına taşındı. Kuzey Yarım Kürede yaz mevsiminin başlangıcı olan 21 Haziran Yaz gün dönümü nedir, özellikleri nelerdir?

Google'dan yaz gün dönümüne özel doodle! 21 Haziran Yaz gün dönümü nedir?

Dünyaca ünlü arama motoru Google 2020 Yaz gün dönümü için hazırladığı doodle'ı sayfasına taşıdı. Yaz mevsiminin başladığı tarih olan 21 Haziran yaz gün dönümünde güneş ışınları yılda bir kez Yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Kürede günler kısalmaya başlar. 4 yılda bir yaz gün dönümü 20 Haziran'da kutlanır. İşte yaz gün dönümünün özellikleri...

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gün dönümü, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez dik olarak geldiği zamandır. Yaz gün dönümünde kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Yaz gün dönümünden sonra kuzey yarım kürede günler kısalmaya başlar. Yaz gün dönümü 4 yılda bir 20 Haziran'da kutlanır. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarım kürede yazın, güney yarım kürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

21 Haziran Yaz gün dönümünün özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik düştüğü zamandır.

1.Dünya'nın Kuzey Yarım küresi Güneş'e daha yakındır.

2.Kuzey Yarım kürede yaz, Güney Yarım küre'de kış mevsimi başlar.

3.Aydınlanma çemberi; Kutup dairelerine teğet geçer.

4.Kuzey Yarım küre'de en uzun gündüz, Güney Yarım küre'de en uzun gece gece yaşanır ve ertesi gün kısalmaya başlar.

5.Kuzeye gidildikçe gündüzler, Güneye gidildikçe geceler uzar.

6.Kuzey Kutup Dairesinde ve Kuşağında 24 saat gündüz, Güney Kutup Dairesinde 24 saat gece yaşanır.

7.Kuzey Yarım kürede, saat 12:00'de cisimler yıl içindeki en kısa gölgesi, Güney Yarım kürede ise en uzun gölgesi oluşur. 8.Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulmasının en az olduğu yer Yengeç Dönencesidir.

YAZ MEVSİMİ

Yaz, en sıcak mevsimdir. Kuzey Yarım Küre'de en uzun günler yazda gerçekleşir. Dünya ısıyı depo ettiği için en sıcak günler genellikle yaklaşık iki ay sonra ortaya çıkar. Sıcak günler Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran ile 22 Eylül arasında, Güney Yarım Küre'de ise 22 Aralık ile 21 Mart arasındadır.

Yaz mevsimi insanlar, tabiatın çoğu güzelliklerinden faydalanma olanağı bulur. İnsan sağlığına büyük faydası bulunan ve kemiklerin gelişmesi için gerekli olan D vitamini, güneş ışınlarından alınır. Yazın insanlar cildine ve bazı hastalıkların iyi gelen deniz suyu ve deniz kumundan faydalanılırlar. Güneş banyoları romatizmalar için çok faydalıdır. Güneşin kuvvetli ışınları birçok hastalıkları yok eder ve iyileştirir. Meyvelerin, sebzelerin ekserisi bu mevsimde yetişir. Türkiye'de insan gıdasının büyük bir kısmını tutan; buğday, arpa, mısır ve yulaf gibi hububatlar bu mevsimde toplanır ve ambarlanır. Bu mevsimde araziler gelecek ekim dönemine hazırlanır.

Yazın aşırı ve kavurucu sıcaklığından da sakınmak gerekir. Uzun süre başı açık kalmak, aşırı güneş banyosu yapmak, cilt ve insan sağlığı için çok tehlikelidir. Serinletici içecekler içmede de aşırı gidilmemelidir. Bu mevsimde yiyecek ve içeceklerin yanında giyeceklere de dikkat etmek gerekir. Yazları ter emici, rutubet çekici pamuklu giyecekler tercih edilip, naylon ve buna benzer giyecekler giyilmemelidir.

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