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Google DNS ayarları yapılandırma: Google public DNS nedir, nasıl kullanılır, güvenli mi?

10.10.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçesi ‘alan isimlendirme sistemi’ anlamına gelen ve İngilizce ‘domain name system’ sözcüklerin kısaltılması ile elde edilen DNS’in ayarlarının değiştirilmesinin altında yatan asıl amaç, web taramasını hızlandırmak ve etkileşimi engellenen sitelere giriş imkanı yaratmaktır. Google DNS ayarları değişikliği nasıl yapılır?

Google DNS ayarları yapılandırma: Google public DNS nedir, nasıl kullanılır, güvenli mi?

İçindekiler

  • Google public DNS nedir?
  • Google public DNS nasıl kullanılır?
  • Google public DNS güvenli mi?

DNS adresleri, gidilmek istenen internet sitelerinin internetin hangi bölümlerinde bulunduğunu saptayabilmeleri nedeni ile internetin telefon rehberi benzetmelerine maruz kalır. Pek çok internet kullanıcısı yasaklanmış veya kısıtlanmış sitelere giriş yapabilmek ve tarayıcı hızlarını artırabilmek için DNS ayarlarını günceller. Domain name system teknolojisi, 256 karaktere kadar büyüyebilen alan adlarını IP adreslerine dönüştürür. Türkiye üzerinden internete bağlanan bir PC, halihazırda kullandığı DNS kodunu değiştirerek bağlantısını farklı bir ülke üzerinden gösterebilir.

Google public DNS nedir?

Günümüzde çoğu ülkede farkı gerekçeler ile erişim engeline tâbi tutulan internet siteleri mevcuttur. DNS adresini değiştirme işlemi ile bu sitelere erişim sağlanabilmektedir. Google tarafından ücretsiz bir hizmet olarak piyasaya sunulan Public DNS, firma tarafından ortaya koyulan daha hızlı web projesine bağlı olarak geliştirilmiştir. 2009 senesinde kullanıcılar ile buluşturulmuştur. Bu nedenle daha hızlı web projesinin bir ayağı olan DNS kodları duyurulduğundan beri, zamanla tarayıcı hızından memnun olmayan kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği bir hizmet haline gelmiştir.

Google public DNS nasıl kullanılır?

DNS ayarlarını değiştirme işlemi kullanılan elektronik cihazın işletim sistemine göre ufak farklılıklar içerebilir. DNS kodunu değiştirmek istediğiniz cihazınızın denetim masası veya ayarlar uygulaması aracılığı ile Wi-Fi ayarlarına erişmeniz gerekmektedir. MacOS işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda bağlı olunan internet adının yanına konumlandırılmış ok işareti ile DNS ayarlarınıza erişebilirsiniz. Windows işletim sistemli olanlarda ise ağ durumu ve görevleri sekmesine tıklamanızın ardından takip edeceğiniz belirli adımlar sayesinde ulaşabileceğiniz sekmeleri kullanabilir ve istediğiniz kodları girebileceğiniz bir ekran ile karşılaşırsınız. Karşınıza çıkan bu ekranda DNS adresi kısmına 8.8.8.8 ya da 8.8.4.4 kombinasyonlarını girmeniz yeterlidir.

Google Chrome DNS hatası veriyor ise bunun nedeni olarak bilgisayarınızda bulunan DNS önbelleğinizin çok dolu olması ya da belleğinizin bozulmuş olması gösterilebilir. Bu gibi durumlarda bilgisayarınızı yeniden başlatmak gibi yöntemler sorun çözümü olarak değerlendirilebilir.

Google public DNS güvenli mi?

İnternetin yaygınlaşması beraberinde internet hızının düşmesi gibi problemleri de getirmiştir. Tarayıcınız tarafından size sağlanan hızı yükseltme yöntemlerinden bir tanesi ve en yaygın olanı güncel olarak kullandığınız DNS kodunu yenisi ile değiştirmektir. Google tarafından internet kullanıcılarının hizmetine sunulan DNS kodları güvenli bir seçenek olarak değerlendirilir. Kullanıcılardan toplanan kayıtların 24 saat sonrasında silindiği bilgisi mevcuttur. Ücretsiz bir seçenek olan public DNS, tarayıcı hızlarından memnun olmayan pek çok internet kullanıcısı tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

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akıllı telefon bilgisayar DNS dns ayarları
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