Google Donald Trump'ın YouTube yasağını uzatmaya karar verdi

ABD'de yaşanan kongre baskını sonrası sosyal medya mecraları da harekete geçmişti. Google da bu mecralardan sadece biriydi. ABD'li teknoloji devi, Twitter'ın Trump'ın hesabını askıya almasına benzer bir karar alarak, Trump'ın YouTube hesabını 1 haftalığına yasaklamıştı. Google'ın söz konusu yasağı kaldırması beklenirken, teknoloji devi farklı bir yönde karar aldı.

DONALD TRUMP'IN YOUTUBE YASAĞI BİR HAFTA UZADI

Google, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala, Donald Trump'ın YouTube hesabına getirilen yasağın 7 gün daha uzatılması yönünde karar aldı. Yani Donald Trump, 7 gün daha YouTube hesabına video yükleyemeyecek ve herhangi bir videoya yorum yapamayacak. Trump'ın henüz silinmeyen önceki videoları ise hala kanalında duruyor ve kullanıcılar bu videoları izleyebiliyorlar.

Donald Trump başkanlığı sırasında YouTube kanalını sıklıkla kullanmıştı. Trump'ın YouTube hesabı halihazırda 2.79 milyon aboneye sahip.

