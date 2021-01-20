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Google Donald Trump'ın YouTube yasağını uzatmaya karar verdi

20.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Google Donald Trump'ın YouTube yasağını uzatmaya karar verdi

Bugün görevi seçilmiş Başkan Joe Biden'a devredecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın YouTube hesabı Google tarafından 1 haftalığına yasaklanmıştı. ABD'li teknoloji devi, süreyi bir hafta daha uzatma kararı aldı.

ABD'de yaşanan kongre baskını sonrası sosyal medya mecraları da harekete geçmişti. Google da bu mecralardan sadece biriydi. ABD'li teknoloji devi, Twitter'ın Trump'ın hesabını askıya almasına benzer bir karar alarak, Trump'ın YouTube hesabını 1 haftalığına yasaklamıştı. Google'ın söz konusu yasağı kaldırması beklenirken, teknoloji devi farklı bir yönde karar aldı.

DONALD TRUMP'IN YOUTUBE YASAĞI BİR HAFTA UZADI

Google, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala, Donald Trump'ın YouTube hesabına getirilen yasağın 7 gün daha uzatılması yönünde karar aldı. Yani Donald Trump, 7 gün daha YouTube hesabına video yükleyemeyecek ve herhangi bir videoya yorum yapamayacak. Trump'ın henüz silinmeyen önceki videoları ise hala kanalında duruyor ve kullanıcılar bu videoları izleyebiliyorlar.

YouTube Donald Trump Google

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Donald Trump başkanlığı sırasında YouTube kanalını sıklıkla kullanmıştı. Trump'ın YouTube hesabı halihazırda 2.79 milyon aboneye sahip.

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