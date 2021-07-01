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Google, ev ürünlerini Nest olarak yeniden markalaştırdı

01.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizlilik taahhütlerinin birçoğu, cihazlarda veri depolama, kamera ve kayıt özelliklerinin devre dışı bırakılması etrafında dönüyordu. Bugün Google, bu taahhütleri tekrar güncellediğini duyurdu.

Google, ev ürünlerini Nest olarak yeniden markalaştırdı

Güncelleme, çoklu cihaz kurulumlarına, hesap güvenliğine, güvenlik açığı araştırmalarına ve gelecekteki yazılım sürümlerine özel referanslar içeriyor.

GOOGLE GÜVENLİĞE ÖNEM VERECEK

Güncellemelerin bir parçası olarak Google, 2019’dan beri piyasaya sürülen tüm Google Nest cihazlarının, Internet of Secure Things Alliance tarafından geliştirilenler de dahil olmak üzere, endüstri tarafından tanınan üçüncü taraf güvenlik standartlarına uyacağını söylüyor. Lansmandan sonra Nest cihazları için en az beş yıllık güvenlik güncellemeleri sağlama taahhüdü ile gelecekteki korumaları vaat ediyor.

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Ayrıca, bir aygıtın her yeniden başlatılışında doğru yazılımı çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol eden doğrulanmış önyükleme özelliği geliyor. Son olarak Google, sizi Google Hesabınızda oturum açtığınız tüm gadget’ları gösteren cihaz etkinliği sayfasına da yönlendirecek.

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Google Nest güvenlik merkezine bir mikrofon yerleştirdi iddialarıyla bir ara ortalık çalkalanmıştı. Şirket yeni güncellemeleri ve gizliliğe olan titizliğiyle kullanıcılarının kalbini rahatlatmaya çalışıyor. Şirketin ürünleri kendi alanında en çok tercih edilenler arasında.

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