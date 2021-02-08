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Google güvenlik problemleri ile boğuşmak istemiyor

08.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Google güvenlik problemleri ile boğuşmak istemiyor

Google güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başardı. Hadi gelin hem bu güvenlik tehdidine hem de diğer detaylara birlikte bakalım.

Google Chrome'daki güvenlik tehdidini ortaya çıkaran yine platformunun yaptığı güncellemeydi. Chrome 88 sürümü ile birlikte gelen güncellemeler birçok konuda avantaj sağlamıştı. Fakat sonradan anlaşıldı ki bu güncelleme aynı zamanda sıfır gün saldırılarını da artırıyor. Güvenlik açıklarının çok fazla büyümesi şirketi önlem almaya zorladı.

Google güvenlik konusuna önem veriyor. Kullanıcılara ait bütün şifreler ve diğer teknik detaylar uygulama içerisinde yer alıyor. Bildiğiniz üzere “şifreyi kaydet” gibi sistemler aynı zamanda Google içerisinde bize ait verilerin depolanmasını sağlıyor. Fakat bu durum aynı zamanda çok büyük bir felakete de neden olabilir.

GÜVENLİK AÇIĞI KALMADI

Şirket tarafından yayınlanan bir yazıya göre Chrome internet tarayıcısının 88.0.4324.150 sürümüne çıkarıldığı söylendi. Böylece Windows işletim sistemi kullananlar güvenlik açıklarından kurtuldu. Fakat bu güncelleme henüz Linux ve Mac kullanıcıları için getirilmedi.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre yeni güncelleme sayesinde neredeyse hiçbir güvenlik açığı kalmadı. Bu güvenlik açıklarının bitirilmesi aynı zamanda kullanıcıların zor durumda kalmasını engelliyor. Birçok kişi güvenlik açıkları ile ilgili zaten bu platformu uyarmıştı. Google onların sözünü dinledi ve yeni güncellemeler yayınladı.

Tüm bunlara ek olarak platform yeni güncelleme ile birlikte, The Great Suspender isimli uzantıyı Chrome web mağazası içerisinden tamamen sildi. Yapılan açıklamalara göre bu eklenti içerisinde kötü amaçlı yazılım barındırıyordu.

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