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Google Haritalar'da Sokak Görünümü deneyimi iyileşecek

03.02.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Google Haritalar'da Sokak Görünümü deneyimi iyileşecek

Google Haritalar Sokak Görünümü on yıldan daha fazla uzun süredir kullanım halinde. Bu geniş görüntü veritabanı yeni arayüzle Canlı Görünüm AR özelliğini güçlendiriyor. Android için Google Haritalar’a gelen bir güncelleme, bölünmüş ekran modu ekliyor.

Yeni bölünmüş görünüm kullanıcı arayüzü, bir harita işaretini bıraktıktan sonra Sokak Görünümü’nü açtığınızda otomatik olarak başlatılacak. Haritada istediğiniz noktaya bir yer işareti eklediğiniz takdirde altta açılan ufak sokak görünümü penceresine tıkladığınızda sokak görünümü, haritanın üstünde aşağıdaki şekilde gözükecek.

İKİ GÖRÜNÜM AYNI ANDA

Yeni özellik sayesinde hem sokak görünümünü hem de bulunduğunuz yeri aynı anda yönetebileceksiniz. Üst pencerede sokak görünümünde ilerleyebilirsiniz. Etrafınıza bakabilir, altta yer alan haritada istediğiniz yere tıklayarak orayı anlık olarak sokak görünümünde görebilirsiniz. Tabii bulunduğunuz yerin haritada mavi çizgiyle işaretlenmiş olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni Google Haritalar arayüzü, dünya genelinde pek çok kullanıcı için kullanılabilir oldu. Fakat arayüzün iOS kullanıcıları için ne zaman kullanılabilir olacağı henüz bilinmiyor. Aynı özellik, internet tarayıcısındaki Google Haritalar’da uzun bir süredir yer alıyordu.

Bu Sokak Görünümü bölünmüş ekranı, Google Haritalar’ın son sürümlerinde sunucu tarafında yapılan bir güncelleme aracılığıyla geniş çapta kullanıma sunuldu. Özelliğin İOS’a geliş zamanı henüz belli değil ancak Android cihazlarınızdan güncellemeyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Çok büyük ve önemli bir değişiklik olmasa da uygulamanın iyileştirilmesinde katkısı olacaktır.

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