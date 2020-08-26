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Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2020 09:35 | Son Güncelleme

Navigasyon denilince akla ilk gelen Google Haritalar uygulaması. Bu uygulama sayesinde hiç bilmediğiniz bir yeri, kimseye sormadan bulabilirsiniz. Çünkü, Google size, doneleri sayesinde, gitmek istediğiniz yer için en kısa rotayı oluşturur. İşte sizler için hazırladığımız Google Maps’in çok kullanışlı fakat az bilinen özellikleri.

Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...

Google Haritaların kaydetme, yeni harita oluşturma, çevrim dışı harita kullanma, farklı yerlere puan verme ve buluta ekleme gibi çoğu özelliği neredeyse hiç bilinmiyor. Sizler için rehber niteliğinde hazırladığımız yazımız ile uygulamanın kullanışlı olan birçok özelliğini listeledik.

ÇEVRİM DIŞI KULLANIM

Mobil erişimin kısıtlı olduğu dünyanın herhangi bir yerinde, bu uygulamayı çevrim dışı olarak da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken, uygulamanın sunduğu offline destek ile gitmek istediğiniz yerin haritasını önceden oluşturmak. Sonrasında sol üst köşedeki üç çizgiye dokunup alan belirlemek ve indirme işlemini yapmak. Bu uygulama çoğunlukla mobil cihazlarda kullanıldığından birden fazla rota ekleme özelliği de mevcut.

LOKASYON ARASI MESAFE ÖLÇME

Bu uygulamayı masaüstü kullanırken, dünyadaki herhangi iki yerin arasındaki mesafeyi ölçebileceğinizi biliyor muydunuz? Uygulamaya giriş yaparak “Mesafe ölç” seçeneğine tıklayın. Ardından mesafesini ölçmek istediğiniz iki alana tıkladığınızda size aralarındaki uzaklığı hesaplayacaktır.

ÖNEMLİ YERLERİ İŞARETLEME

Kayıtlı olan hesabınıza istediğiniz yerleri kaydedebilirsiniz. Bu sayede gitmek istediğiniz başka yerler için buralardan kolayca rota oluşturabilirsiniz. Uygulamada sağ üstteki üç çizgiye tıklayın. Menüden “Yerleriniz” sekmesinden kaydetmek istediğiniz adresleri girin.

BULUNDUĞUNUZ YERLERİ SIRASIYLA GÖRÜN

Google Maps, konumunuzu açık bıraktığınızda gittiğiniz mekânlarda belirli süre kaldıktan sonra, o yerleri kaydeden bir uygulama. İsterseniz menüden “Zaman çizelgesi”ne basarak bu yerleri sırasıyla görüntüleyebilirsiniz.

GOOGLE DRIVE DEPOLAMA ALANI

Gezmeyi ve gittiğiniz yerlere yorum yapmayı sevenlerdenseniz, yaptığınız her değerlendirme için Google sizi puan sistemi ile ödüllendiriyor. Bu puanlar sayesinde, Google Drive’da 1 yıl geçerli 1TB depolama alanı gibi Google’ın farklı özelliklerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

OGS VE HGS GİŞELERİ

Uygulama size bu gişelerin olmadığı alternatif yollar buluyor. Bunun için; Google Haritalar’da önce rotanızı belirliyorsunuz, sonra sağ üstteki üç noktaya basarak rota seçeneklerinden “Ücretli geçiş kullanma” seçeneğini aktifleştirmeniz yeterli.

TOPLU TAŞIMA SAATLERİ

Ekstra bir uygulama indirmek yerine bu işlemi de Google Haritalar’dan yapabilirsiniz. Uygulama içerisinde rota belirlerken "toplu taşıma"yı seçin ve önerilen toplu taşıma hattının numarasına dokunun, hepsi bu kadar.

İSTEDİĞİNİZ ŞEHİR VE ÜLKENİN GEZİLECEK YERLERİNİ BULUN

Bu uygulama size ücretsiz tur rehberliği de veriyor. Arama kısmına, örneğin; “İstanbul’da gezilecek yerler” yazdığınızda Google Maps size geniş bir mekân listesi sunuyor.

DİREKT ARAMA İLE BULMA

Bu özellik sayesinde arama çubuğuna, örneğin, “En yakın ATM” gibi, bulmak istediğiniz yeri yazarak bulunduğunuz konuma en yakın ATM’yi görebilirsiniz.

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