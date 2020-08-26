Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...

Google Haritaların kaydetme, yeni harita oluşturma, çevrim dışı harita kullanma, farklı yerlere puan verme ve buluta ekleme gibi çoğu özelliği neredeyse hiç bilinmiyor. Sizler için rehber niteliğinde hazırladığımız yazımız ile uygulamanın kullanışlı olan birçok özelliğini listeledik.

ÇEVRİM DIŞI KULLANIM

Mobil erişimin kısıtlı olduğu dünyanın herhangi bir yerinde, bu uygulamayı çevrim dışı olarak da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken, uygulamanın sunduğu offline destek ile gitmek istediğiniz yerin haritasını önceden oluşturmak. Sonrasında sol üst köşedeki üç çizgiye dokunup alan belirlemek ve indirme işlemini yapmak. Bu uygulama çoğunlukla mobil cihazlarda kullanıldığından birden fazla rota ekleme özelliği de mevcut.

LOKASYON ARASI MESAFE ÖLÇME

Bu uygulamayı masaüstü kullanırken, dünyadaki herhangi iki yerin arasındaki mesafeyi ölçebileceğinizi biliyor muydunuz? Uygulamaya giriş yaparak “Mesafe ölç” seçeneğine tıklayın. Ardından mesafesini ölçmek istediğiniz iki alana tıkladığınızda size aralarındaki uzaklığı hesaplayacaktır.

ÖNEMLİ YERLERİ İŞARETLEME

Kayıtlı olan hesabınıza istediğiniz yerleri kaydedebilirsiniz. Bu sayede gitmek istediğiniz başka yerler için buralardan kolayca rota oluşturabilirsiniz. Uygulamada sağ üstteki üç çizgiye tıklayın. Menüden “Yerleriniz” sekmesinden kaydetmek istediğiniz adresleri girin.