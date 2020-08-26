Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...

Google Haritaların kaydetme, yeni harita oluşturma, çevrim dışı harita kullanma, farklı yerlere puan verme ve buluta ekleme gibi çoğu özelliği neredeyse hiç bilinmiyor. Sizler için rehber niteliğinde hazırladığımız yazımız ile uygulamanın kullanışlı olan birçok özelliğini listeledik.
Mobil erişimin kısıtlı olduğu dünyanın herhangi bir yerinde, bu uygulamayı çevrim dışı olarak da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken, uygulamanın sunduğu offline destek ile gitmek istediğiniz yerin haritasını önceden oluşturmak. Sonrasında sol üst köşedeki üç çizgiye dokunup alan belirlemek ve indirme işlemini yapmak. Bu uygulama çoğunlukla mobil cihazlarda kullanıldığından birden fazla rota ekleme özelliği de mevcut.
Bu uygulamayı masaüstü kullanırken, dünyadaki herhangi iki yerin arasındaki mesafeyi ölçebileceğinizi biliyor muydunuz? Uygulamaya giriş yaparak “Mesafe ölç” seçeneğine tıklayın. Ardından mesafesini ölçmek istediğiniz iki alana tıkladığınızda size aralarındaki uzaklığı hesaplayacaktır.
Kayıtlı olan hesabınıza istediğiniz yerleri kaydedebilirsiniz. Bu sayede gitmek istediğiniz başka yerler için buralardan kolayca rota oluşturabilirsiniz. Uygulamada sağ üstteki üç çizgiye tıklayın. Menüden “Yerleriniz” sekmesinden kaydetmek istediğiniz adresleri girin.
Google Maps, konumunuzu açık bıraktığınızda gittiğiniz mekânlarda belirli süre kaldıktan sonra, o yerleri kaydeden bir uygulama. İsterseniz menüden “Zaman çizelgesi”ne basarak bu yerleri sırasıyla görüntüleyebilirsiniz.
Gezmeyi ve gittiğiniz yerlere yorum yapmayı sevenlerdenseniz, yaptığınız her değerlendirme için Google sizi puan sistemi ile ödüllendiriyor. Bu puanlar sayesinde, Google Drive’da 1 yıl geçerli 1TB depolama alanı gibi Google’ın farklı özelliklerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Uygulama size bu gişelerin olmadığı alternatif yollar buluyor. Bunun için; Google Haritalar’da önce rotanızı belirliyorsunuz, sonra sağ üstteki üç noktaya basarak rota seçeneklerinden “Ücretli geçiş kullanma” seçeneğini aktifleştirmeniz yeterli.
Ekstra bir uygulama indirmek yerine bu işlemi de Google Haritalar’dan yapabilirsiniz. Uygulama içerisinde rota belirlerken "toplu taşıma"yı seçin ve önerilen toplu taşıma hattının numarasına dokunun, hepsi bu kadar.
Bu uygulama size ücretsiz tur rehberliği de veriyor. Arama kısmına, örneğin; “İstanbul’da gezilecek yerler” yazdığınızda Google Maps size geniş bir mekân listesi sunuyor.
Bu özellik sayesinde arama çubuğuna, örneğin, “En yakın ATM” gibi, bulmak istediğiniz yeri yazarak bulunduğunuz konuma en yakın ATM’yi görebilirsiniz.
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