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Google'ın 25. Doğum Günü'ne özel doodle! Google ne zaman kuruldu?

27.09.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, 25. Doğum Günü'nü dikkat çeken bir doodle ile kutluyor. 1998'de Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan Google'ın 25. Doğum Günü'ne adanan özel doodle, Google'ın tüm eski logolarını gösteriyor ve iki 'o' harfinin '25' rakamıyla değiştirildiği mevcut logo ile sona eriyor.

Google'ın 25. Doğum Günü'ne özel doodle! Google ne zaman kuruldu?

Google'ın 25. Doğum Günü doodle ile kutlanıyor! 4 Eylül 1998'de (Evet, şirket kuruluş tarihi 4 Eylül 1998) Larry Page ve Sergey Brin tarafından Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde kurulan Google, bugün ana sayfasında kendisi için bir doodle hazırladı.

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GOOGLE'IN 25. DOĞUM GÜNÜ DOODLE'I

GIF, Google'ın tüm eski logolarını gösteriyor ve iki 'o' harfinin '25' rakamıyla değiştirildiği mevcut logoyla sona eriyor.

Şirket bir blogunda, Google'ın hikayesinin 1995'te Stanford Üniversitesi'nde başladığını söyledi.

GOOGLE İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

Söz konusu blogdaki bilgiler arasında Google ile ilgili ilginç bilgiler de yer aldı. Buna göre;

google

  • Bazı söylentilere göre, Larry Page ve Sergey Brin ilk karşılaşmalarında neredeyse hiçbir konuda anlaşamamışlardı.

  • Ancak ertesi yıl bir ortaklık kurdular. Öğrenci yurdundaki odalarından çalışarak, bağlantılar aracılığıyla World Wide Web'deki bağımsız sayfaların önem derecesini belirleyen bir arama motoru oluşturdular. Bu arama motorunu Backrub olarak adlandırdılar. Kısa süre sonra, Backrub adını Google olarak değiştirdiler.

  • Google, 1 rakamı ve ardından gelen 100 tane sıfıra ilişkin matematiksel ifadenin biraz oynanmasıyla ortaya çıkmıştı.

  • Google'ın ilk sunucusu Lego'dan yapılmıştı.

ilk doodle

Google'ın ilk “Doodle”ı tüm ekibin işten kaçıp Burning Man Festivali'nde eğlendiğini duyuran bir doodle idi.


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