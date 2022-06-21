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  4. Google'ın hatası Samsun'u birbirine kattı! Belediye de isyan etti: Böyle bir şey olabilir mi?

Google'ın hatası Samsun'u birbirine kattı! Belediye de isyan etti: Böyle bir şey olabilir mi?

21.06.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada 7'den 70'e neredeyse herkesin kullandığı arama motoru Google öyle bir hataya imza attı ki Samsun'da ortalık karıştı. Firmanın Haritalar uygulamasında meydana gelen hata nedeniyle kentte vatandaşlar şaşkına döndü. Konunun Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne taşınması üzerine belediyeden de "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde tepki gelirken hatanın düzeltilmesi için gerekli yerlere ulaşıldığı bildirildi.

Google'ın hatası Samsun'u birbirine kattı! Belediye de isyan etti: Böyle bir şey olabilir mi?

Google Haritalar uygulaması yılların Atatürk Bulvarı’nı ’Baki Esen Caddesi’ olarak değiştirdi. Samsun şehir merkezinde Valilik önünden geçen, batıda 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’na, doğuda Tekkeköy Belediyesi’ne uzanan yaklaşık 34 kilometre yol son 1 haftadır harita uygulamasında ’Baki Esen Caddesi’ olarak gözükmeye başladı.

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VATANDAŞLAR FARK ETTİ, KONU BELEDİYEYE TAŞINDI

Şehir merkezindeki ana arterlerden biri olan ve Samsun-Sinop ve Samsun-Ordu karayoluna bağlanan Atatürk Bulvarı’nın isminde yaşanan karışıklık vatandaşlarca da fark edildi. Atatürk Bulvarı için bir isim değişikliği olup olmadığı yönünde Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne sorular yöneltildi.

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"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediye meclisinde herhangi bir karar alınmadığını, durumun Google’ın yaptığı bir hatadan kaynaklandığını belirtti. Durumun düzeltilmesi ve yolun Atatürk Bulvarı adıyla tekrar gözükmesi için gerekli müracaatları yaptıklarını açıklayan İlhan Bayram, “Bu duruma müdahale ettik. Uygulamada bir yanlışlık var. Nasıl oldu, onu da bilemiyoruz. Biz gerekli yerleri ikaz ettik. Düzeltilmesi için talepte bulunduk. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde isim değişikliği gibi böyle bir karar geçmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Bizden kaynaklı bir durum değil. Geçen hafta durumu fark ettik. Düzeltilmesi için gerekli yerlere ulaştık” dedi.

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Diğer navigasyon uygulamalarında ise isim yanlışlığına rastlanmadı.

(İHA)

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Google Samsun
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