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Google'ın hatası Samsun'u karıştırmıştı! O caddenin adı yeniden güncellendi

21.06.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü arama motoru Google'ın haritalar servisindeki hata Samsun'u karıştırdı. Kentteki 'Atatürk Bulvarı'nın ismini 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştiren Google hatadan döndü. 34 kilometrelik yol yeniden 'Atatürk Bulvarı' olarak görünmeye başladı. İşte ilginç haberin detayları...

Google'ın hatası Samsun'u karıştırmıştı! O caddenin adı yeniden güncellendi

Samsun’un en önemli bulvar adını yanlış yazan Google Haritalar, yapılan haber üzerine hatasından döndü. Haritalarında 'Atatürk Bulvarı'nın ismini 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştirerek şaşkınlık veren şirket, yolun ismini tekrar 'Atatürk Bulvarı' olarak güncelledi.

AKILALMAZ HATA

Google Haritalar uygulaması yılların Atatürk Bulvarı’nı 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştirdi. Samsun şehir merkezinde Valilik önünden geçen, batıda 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’na, doğuda Tekkeköy ilçesine uzanan yaklaşık 34 kilometrelik yol son 1 haftadır harita uygulamasında 'Baki Esen Caddesi' olarak görünmeye başladı.

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VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Şehir merkezindeki ana arterlerden biri olan ve Samsun-Sinop ve Samsun-Ordu karayoluna bağlanan Atatürk Bulvarı’nın isminde yaşanan karışıklık vatandaşlarca da fark edildi. Atatürk Bulvarı için bir isim değişikliği olup olmadığı yönünde Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne sorular yöneltildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediye meclisinde herhangi bir karar alınmadığını, durumun Google’ın yaptığı bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

HATADAN DÖNÜLDÜ

Bugün yapılan haberlerle ülke gündemine de taşınan konu Google’ın da dikkatini çekti. Şirket haritalarda Baki Esen Caddesi ismini kaldırdı. Yolun ismini Atatürk Bulvarı olarak tekrar güncelledi. Atatürk Bulvarı tekrar haritalardaki yerini aldı. (İHA)

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Google Samsun
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