Google ipucunu verdi: Pixel 6a boyama kitabında!

Google, geçen yılın ekim ayında Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'dan oluşan Pixel 6 serisini piyasaya sürmüştü. Pixel 6 serisinden sonra, pek çok kişi yeni Pixel telefonların "A" çeşidini görmek için beklemeye başlamıştı. Hatta Google Pixel 6a'ya yönelik bazı sızıntılar da gerçekleştirilmişti. Ancak Google, beklenen Google Pixel 6a'yı henüz resmileştirmedi. Fakat, şirketin bir boyama kitabında Pixel 6a'yı listeledi.

PIXEL 6A'NIN ADI SIZDIRILDI

Boyama kitabı, geçen yıl başlatılan Pixel Superfans grubunun üyelerine bir Nest Audio akıllı hoparlörle birlikte gönderildi. Droid-Life tarafından paylaşılan boyama kitabının fotoğraflarında, Google cihazlarının çeşitli siyah beyaz çizimlerini gösterildi.

Bir içindekiler tablosunda ise Google'ın henüz tanıtmadığı, merakla beklenen "Pixel 6a"yı listeledi. Ancak işaret edilen 6. ve 7. sayfalara bakıldığında telefonun gözükmediği aktarıldı.

YENİ PIXEL'İN YOLDA OLMASI MUHTEMEL

Tabii ki bu, editoryal hata olabilir. Ancak Pixel 6a ile ilgili sızıntıların ortaya çıkmaya başlaması, böyle bir telefonun yolda olduğunun güçlü bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Pixel 6a'nın ne zaman tanıtılacağı ise hala belirsiz.

