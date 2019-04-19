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Google İran devlet televizyonuna bağlı iki kuruluşun hesaplarını engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Google, İran devlet televizyonuna bağlı yabancı dillerde yayın yapan Press TV ile Hispan TV'nin Youtube ve Gmail hesaplarına erişim engeli getirdi

Teknoloji devi Google, yabancı dillerde yayın yapan İran devlet televizyonuna bağlı iki medya kuruluşunun Youtube ve Gmail hesaplarına erişim engeli getirdi.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'den yapılan açıklamada, Press TV ile İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu Hispan TV'nin hesaplarına erişimin engellendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Google, Press TV ile Hispan TV'nin resmi Youtube ve Gmail hesaplarına erişimini şirket kurallarının ihlali gerekçesiyle önceden bilgilendirme yapmaksızın engelledi."

Açıklamada, Youtube hesaplarındaki videoların halen izlenebildiği ancak erişim engeli nedeniyle yeni içerik eklenmesine izin verilmediği aktarıldı.

Press TV, Google'ı ABD yönetiminin İran'a baskıyı artırma ve İran medyasını da hedef alan propaganda kampanyasına destek vermekle suçlarken, Google tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kısa süre önce de sosyal medya platformu Instagram, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin de aralarında olduğu üst düzey komutanlar ve Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı yetkililerin hesaplarını kapatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

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Google hispantv İRAN PressTV youtube

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