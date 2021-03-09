Google kalp ve solunum hızı izleyicisi hazır

Her iki izleyici de size giyilebilir bir sensör olmadan bile nabzınızı ve nefes hızınızı ölçmeniz için bir yol sunacak. Ancak şimdilik dünya genelinde Pixel cihazları için sadece Fit uygulamasında kullanılabilecekler.

Kalp atış hızı izleyiciyi kullanmak için, parmağınızı arka kameranın üzerinde tutmanız ve hafif bir basınç uygulamanız gerekiyor. Uygulama, cildinizin altındaki renkteki küçük değişikliklere bakarak kalp atış hızınızı hesaplayacak. Solunum hızı izleyicinin kullanımı ise biraz daha karmaşık. Özelliği kullanmak için ön kameranın gövdenizi yaklaşık 30 saniye boyunca iyi bir şekilde görmesini sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla telefonu sabit bir yüzeye koymanız, oturmanız ve başınızın ve göğsünüzün çerçevenin içinde olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu özellik daha sonra göğsünüzün yaptığı küçük hareketleri ölçerek dakika başına nefesinizi hesaplıyor.

Görünüşe göre izleyiciler doğru tahminlerde bulunuyor. Ancak Şapkalar, maskeler ve bol giysiler gibi şeyler, örneğin solunum hızı takipçisinin sonuçlarını etkileyebilir. Bu yüzden bu noktalara dikkat etmek gerek. Özellikleri kullanmak istiyorsanız ve bir Pixel cihazınız yoksa, daha geniş bir sunum için beklemeniz gerekecek. Google, gelecekte kullanılabilirliklerini daha fazla Android cihazına genişletmeyi vaat ediyor.

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