Google Kamera yeni özellik kazandı

İnternet ve teknoloji devi, Google Kamera uygulamasında kullanıcıya yüz rötuş filtreleri ile daha iyi bir deneyim sunacağı yeni özelliğini duyurdu. Uygulamada artık filtreler özelliği varsayılan olarak kapalı olacak. Kullanıcı bunu kullanmak isterse, elle açacak ve kullanmaya başlayacak.

Bildiğiniz gibi yüz rötuş filtreleri son zamanlarda tartışmalı bir konu haline geldi. Bazı kullanıcılar akıllı telefon üreticilerinin bunları herhangi bir belirti olmaksızın aşırı şekilde kullandığından şikayet ediyor. Google, bu filtreler varsayılan olarak etkinleştirildiğinde bir kullanıcının refahının nasıl etkilendiğini ve güzellik standartlarına bakış açısını nasıl olumsuz etkileyebileceğini keşfetmek için çalışmalar bile yaptı.

YÜZ RÖTUŞ FİLTRESİNİ KULLANMAK KULLANICIYA KALACAK

Bunu hafifletmek için Google, Kamera uygulamasında birkaç değişiklik yapacak. Yüz rötuş filtreleri varsayılan olarak kapatılacak. Ayrıca uygulama yüz rötuş seçenekleri için değer içermeyen, açıklayıcı simgeler ve etiketler göstermeye başlayacak. Her yüz yeniden dokunuş seviyesinde uygulama, kullanıcıya hangi değişiklikleri yapmaya çalışacağını ve genel fotoğrafı nasıl etkileyeceğini gösterecek.