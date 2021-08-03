Google kimlik doğrulama yöntemlerine yenisini ekliyor

Google Chrome kimlik doğrulama yöntemi olarak listeye en son eklenen yöntem oldu. Chrome’un kullandığı yöntem, Google istemi bildirim yönteminden biraz farklı olacak.

CHROME İLE KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ

Hazırlanan bir rapora göre, Android’deki Chrome artık bir kullanıcının kimliğini doğrulamak için 2 Adımlı Doğrulama’da kullanılıyor. Rapor, Google kimlik bilgilerinizle bir dizüstü bilgisayara giriş yaparken, telefonunuza oturum açmaya çalışıp çalışmadıklarını soran bir uyarı alacağınızı gösteriyor. Böylece Chrome uygulamasından da kimlik doğrulama yapabilir hale geleceksiniz. Google Chrome kullanıcıyı ve oturum açmaya çalıştığı cihazı bulmak için GPS kullanacak.

Uyarı, “Birisi yakındaki bir cihazdan hesabınızda oturum açmaya çalışıyor” şeklinde görünecek. Rapor, Google’ın caBLE (bulut destekli Bluetooth Düşük Enerji) kullandığını belirtiyor. Özellikten yararlanabilmek için bir kullanıcının aynı hesap üzerinden oturum açması ve Chrome Senkronizasyonu’nu etkinleştirmesini gerekiyor. 2 Adımlı Doğrulama veya 2FA, parolanızı girmenin ötesine geçen başka bir güvenlik katmanı ekliyor. Başka birinin şifrenize erişmesi durumunda, gerçekte kimin giriş yapmaya çalıştığını doğrulamak için ek bir adım gerektirerek hesabınızı koruyabilir.

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