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Google Pixel 3, 9 Ekim’de tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

4 Ekim’de tanıtılacağı iddia edilen Google Pixel 3’ün tanıtım tarihi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Google’ın yeni telefonu biraz daha geç gelecek.

Google Pixel 3, 9 Ekim’de tanıtılacak

Hatırlayacağınız gibi Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL’ı geçtiğimiz yıl 4 Ekim’de resmen tanıtmıştı. O yüzden yeni Pixel telefonlarının da aynı tarihte tanıtılması bekleniyordu. Daha önce gelen sızıntılar da Pixel 3’ün tanıtımı için 4 Ekim tarihini doğruluyordu.
Ancak Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bilgiler telefonun tanıtım tarihi hakkında soru işaretleri doğurdu. Bloomberg’in haberine göre Google, Pixel 3’ü 9 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte resmen tanıtacak.

Son günlerde sızdırılan görüntüler ve bilgilere bakıldığında Pixel 3’ün tanıtımı için her şey hazır görünüyor. Bu yüzden Google’ın etkinliği 5 gün ertelemesinin arkasında başka bir neden olduğu düşünülüyor.

Bildiğiniz gibi Google ekim ayında düzenleyeceği etkinlikte yalnızca Pixel 3’ü değil, aynı zaman yeni Pixelbook’u da tanıtacak. Ayrıca yeni bir Pixel Watch’un da bu etkinlikte tanıtılacağı iddia ediliyor.

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