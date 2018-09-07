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Google Pixel 3 ve 3 XL tanıtım tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Teknoloji devi firmanın Google Pixel 3 ve 3 XL cep telefonu modellerinin tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı.

Google Pixel 3 ve 3 XL tanıtım tarihi belli oldu!

Bir süredir bilgileri internete düşen ve haklarında çeşitli iddiaların yayıldığı Google Pixel 3 ve 3 XL cep telefonlarının resmi tanıtım tarihi duyuruldu. Basın mensuplarına davet gönderen Google, yeni modellerin 9 Ekim'de ABD'in New York şehrinde düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıtılacağını açıklamış oldu.

Google Pixel 3 ve 3 XL tanıtım tarihi belli oldu

Firmanın uzun yıllardır kendi markası altında çıkardığı model ailesinin en son sürümü olan Pixel 3 ve 3 XL, firma tarafından geliştirilen Android işletim sisteminin güncellemelerini ilk olarak almasıyla öne çıkıyor. Ayrıca bir önceki Pixel modeli olan Pixel 2'nin kamerası da birçok rakibine oranla başarılı sonuçlar vermesiyle biliniyor. Üstelik bu kamera tek objektife sahip. Google'ın kendi online mağazası üzerinden sattığı telefonlar Türkiye'de resmi olarak bulunmuyor.

Yeni modellerin çentikli bir tasarıma sahip olacağına kesin gözle bakılıyor. Sızan fotoğraflara bakacak olursak telefonlarda önceki modellerde olduğu gibi tek ana kamera bulunacak. Sektörde amiral gemilerinde standart hale gelen çift kamera özelliği Google Pixel 3 ailesinde yer almayacak. Telefonun arka yüzünde ise bir parmak izi okuyucu bulunacak.

Yenilenmiş Pixelbook ve Pixel Bud da tanıtılabilir

Öte yandan bu etkinlikte sadece Pixel ailesinin yeni üyeleri değil aynı zamanda bilgisayar modeli Pixelbook ve akıllı kulaklık Pixel Bud'ın da yeni sürümlerinin de tanıtılacağı düşünülüyor. Ayrıca beklentiler firmanın Google Asistant destekli Smart Display ürününü de bu etkinlikte tanıtması yönünde.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
google pixel 3 3 XL

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