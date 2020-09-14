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Google Pixel 3 ve Google Pixel 4 pil şişme sorunu yaşıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Google Pixel 3 ve Google Pixel 4 pil şişme sorunu yaşamaya başladı. Google Pixel 3 ve Google Pixel 4 kullanıcılarının paylaştığı bilgilere göre, yaşanan pil şişme sorunu nedeniyle bazı Pixel modellerinin arka paneli daha açıldı. Pixel 3 ve Pixel 4 akıllı telefon kullanıcıları ise sorundan bir hayli şikayetçi.

Google Pixel 3 ve Google Pixel 4 pil şişme sorunu yaşıyor!

Google, Pixel serisi akıllı telefonlarıyla piyasada bulunuyor. Pixel telefonlar, ilk serisinden bu yana kendine özel, kült bir kullanıcı kitlesi de yakalamış durumda. Fakat bu kitlenin Google Pixel 3 ve Google Pixel 4 kullanan kısmı, can sıkan bir sorundan oldukça şikayetçi. O sorun pil şişme sorunun ta kendisi.

Google Pixel pil şişme sorunu

GOOGLE'IN PİXEL 3 VE PİXEL 4 TELEFONLARININ PİLİ ŞİŞİYOR

Pil şişme sorunu, birçok akıllı telefonda karşılaştığımız can sıkıcı bir durum. Maalesef ki bazı Google Pixel 3 ve Google Pixel 4 kullanıcılarının da bu sorundan muzdarip olduğu ortaya çıktı. Kablosuz şarjın çalışmayı durdurması gibi problemler yaşayan kullanıcılar, telefonlarını kılıflarından çıkarıp baktıklarında ise telefon pillerinin şiştiğini gördü. Hatta piller o kadar şişti ki arka kapaklar dışarıya fırladı.

Google Pixel 3 pil şişme sorunu

GOOGLE TEK SEFERLİK ÇÖZÜM BULDU

Pixel 3 ve Pixel 4'te yaşadıkları sorunu Reddit'e ve Google Forum'a taşıyan kullanıcılar, başka kullanıcıların da aynı sorunu yaşadığı fark etti. Google'dan ise Google Pixel 3 pil şişme sorunu ve Google Pixel 4 pil şişme sorunu için ise çözümü cihazları bir kereliğine mahsus değiştirmekte buldu. Halihazırda sorunu yaşayan kullanıcılar, Google'a başvurarak Pixel cihazlarını yenisiyle değiştirebiliyor. Pil şişme sorunun arkasındaki neden ise henüz belli değil.

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