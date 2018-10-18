Google Pixel 3XL, Samsung ekranı kullanıyor

Hatırlanacağı üzere Google geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modelleri Pixel 3 ve Pixel 3 XL’i tanıtmıştı. Özellikle Google Pixel 3 XL çentikli ekranı ve teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. iFixit ekibi, Google’ın yeni çatı modelini parçalarına ayırarak, iç tarafında nasıl bir mimarinin yer aldığını gözler önüne serdi.

Google geçtiğimiz sene satışa sunduğu Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde LG tarafından üretilen panelleri kullanmıştı. Pixel 3 XL modelinde ise Samsung logolu bir panel tercih edilmiş.

iFixit ekibi, Google Pixel 3 XL’in tamir edilebilirlik puanını ise 10 üzerinden 4 olarak belirlemiş. 10 puanın en rahat tamir edilebilen telefonu simgelediğini düşünürsek, Google Pixel 3 XL’in tamir edilmesinin pek de kolay olmadığını dile getirebiliriz.

iFixit ekibine göre, telefonun arka panelinin açılması hayli zaman alıyor. Ayrıca telefonun su geçirmesini engellemek için takılan O-ring ve kasada kullanılan sert tutkal da tamir işini zora sokuyor.

Ayırca ekranın sökülmesi için de neredeyse telefonu tamamen parçalarına ayırmak gerekiyor. Yani kısacası, Pixel 3 XL’de basit bir batarya değişimi için bile teknik servisin yolunu tutmanız gerekebilir. Bu arada dip not olarak, Pixel 3 ve 3 XL’in Türkiye’de resmi kanallar yoluyla satışa sunulmayacağını da belirtelim.

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