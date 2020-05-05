Google Pixel 4a kamera özellikleri ile karşımıza çıktı

Koronavirüs yüzünden iptal olmasaydı Google I/O 2020 etkinliğinde tanıtılacak olan 399 dolar seviyesindeki Google Pixel 4a ailesinin bugün kamera özellikleri belli oldu.

GOOGLE PİXEL 4A ÖZELLİKLERİ NELER?

Google Pixel 4a‘nın gücünü Qualcomm’un Snapdragon 730 veya en iyi ihtimalle 5G

destekli Snapdragon 765G yonga setinden alması bekleniyor.

Telefonun ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX355 lensli f/2.0 diyaframlı ve 1.14 piksel büyüklüğünde kameraya sahip olacağı bugün TecnoLike Plus isimli YouTuber tarafından açıklandı.

Telefonun ana kamerası ise 12.2 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.73 diyaframlı Sony IMX363 lensli ve 1.4 piksel büyüklüğünde olacak. Google’ın Kamera uygulamasının tüm nimetlerinden faydalanacak olan bu model, portre efektini yazılım ile gerçekleştirecek.

4 GB RAM ile gelmesini beklediğimiz bu uygun fiyatlı telefonun iPhone SE 2020 karşısında zerre başarılı olmayacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. 999 dolarlık Android telefonları bile performans konusunda üzen iPhone SE’nin 2020 yılının en çok satan telefonu olacağından eminiz.