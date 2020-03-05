Google Pixel 4a nokta çektik tasarımı mı kullanılacak?

Pixel 4’ün özelliklerinin kırpılmış hali olacak olan bu model, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 765 veya 730G yonga setinden beslenecek. 4 GB RAM veya en iyi ihtimalle 6 GB RAM ile gelecek olan Google’ın yeni orta segment oyuncusu, tek kamera kurulumu ile biraz üzecek.

GOOGLE PİXEL 4A ORTAYA ÇIKTI

Bildiğiniz gibi Çinli teknoloji üreticileri orta segmentte ikiyi bırakın dörtlü kamera kurulumları ile karşımıza çıkmaya başlamıştı. Google’ın neden hala tek kameraya yer vereceği ise henüz bilinmiyor. Yazılım ile derinlik efekti uygulayacak olan bu telefonda, yine tek ön kamera yer alacak. Bu kamera nokta çentik şeklinde telefonun sol üst bölümüne konumlandırılacak.

Tam ekran tasarım ile gelecek olan telefon, Pixel 4 ailesinden daha şık bir görünüme sahip olacak gibi görünüyor. 500 dolar bandını aştığı an kan kaybedeceğini düşündüğümüz Google, yeni telefonunu muhtemelen Mart ayı içerisinde tanıtıp Nisan başı satışa sunacaktır.

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