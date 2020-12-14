Google servisleri çöktü mü? YouTube çöktü mü? Google servislerine erişim sorunu yaşandı!

YouTube çöktü mü? YouTube'a neden giriş yapılamıyor? YouTube'a girmek ve YouTube videosu izlemek isteyen kullanıcılar, YouTube'a girdiklerinde bir uyarı ile karşılaştı ve ana sayfaya erişemedi.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

YouTube erişim sorunu nedeniyle kullanıcıların karşısına ''Bir şeyler yanlış gitti...'' uyarısı çıktı.

Yaşanan sorun Down Detector sitesine de yansıdı. Sitedeki canlı haritada sorunun küresel olduğu, Türkiye dışında ülkeler de erişim sorunu bildirdi.

YOUTUBE İLE BİRLİKTE DİĞER GOOGLE SERVİSLERİ DE ÇÖKTÜ

Youtube dışında Gmail, Google ve Drive gibi diğer Google servisleri de söz konusu sorundan etkilendi. Sorunun Türkiye dahil birçok ülkede yaşandığı görüldü.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Google, TeamYouTube Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan sorunun farkında olduklarının altını çizerek kritik sorunu gidermek için çalıştıklarını açıkladı.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news. — TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020

GOOGLE SERVİSLERİ NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

Öte yandan, Google servislerinin çalışma durumunu gösteren resmi Google sitesine göre Gmail, YouTube ve Drive'ın da dahil olduğu Google servisleri normal seyrine döndü.

YouTube kullanıcıları da siteye erişim sağlamaya başladı. Yaşanan sorunun nedeni bilinmezken, tahminler sorunun sunuculardan kaynaklandığı yönünde. Fakat bu konuda kesin bir ifade söz konusu değil.

