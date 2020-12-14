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Google servisleri çöktü mü? YouTube çöktü mü? Google servislerine erişim sorunu yaşandı!

14.12.2020 14:57 | Son Güncelleme:
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Google servisleri çöktü mü? YouTube çöktü mü? Google servislerine erişim sorunu yaşandı!

Video paylaşım sitesi YouTube başta olmak üzere Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşandı. Sosyal medyada kullanıcılar 'YouTube çöktü mü? YouTube'a neden girilemiyor?' sorularına yanıt ararken, Google'dan açıklama geldi.

YouTube çöktü mü? YouTube'a neden giriş yapılamıyor? YouTube'a girmek ve YouTube videosu izlemek isteyen kullanıcılar, YouTube'a girdiklerinde bir uyarı ile karşılaştı ve ana sayfaya erişemedi.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

YouTube erişim sorunu nedeniyle kullanıcıların karşısına ''Bir şeyler yanlış gitti...'' uyarısı çıktı.

YouTube çöktü mü-2

Yaşanan sorun Down Detector sitesine de yansıdı. Sitedeki canlı haritada sorunun küresel olduğu, Türkiye dışında ülkeler de erişim sorunu bildirdi.

YouTube çöktü mü

YOUTUBE İLE BİRLİKTE DİĞER GOOGLE SERVİSLERİ DE ÇÖKTÜ

Youtube dışında Gmail, Google ve Drive gibi diğer Google servisleri de söz konusu sorundan etkilendi. Sorunun Türkiye dahil birçok ülkede yaşandığı görüldü.

YouTube Google Gmail

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Google, TeamYouTube Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan sorunun farkında olduklarının altını çizerek kritik sorunu gidermek için çalıştıklarını açıkladı.

GOOGLE SERVİSLERİ NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

Öte yandan, Google servislerinin çalışma durumunu gösteren resmi Google sitesine göre Gmail, YouTube ve Drive'ın da dahil olduğu Google servisleri normal seyrine döndü.

Google servisleri sorunu çözüldü

YouTube kullanıcıları da siteye erişim sağlamaya başladı. Yaşanan sorunun nedeni bilinmezken, tahminler sorunun sunuculardan kaynaklandığı yönünde. Fakat bu konuda kesin bir ifade söz konusu değil.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Kalsın öyle
gizli sekme ile girin
heee coktu neguzel muzik dinliyodum bi anda coku verdii :)))

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