Google servisleri çöktü mü? YouTube çöktü mü? Google servislerine erişim sorunu yaşandı!

YouTube çöktü mü? YouTube'a neden giriş yapılamıyor? YouTube'a girmek ve YouTube videosu izlemek isteyen kullanıcılar, YouTube'a girdiklerinde bir uyarı ile karşılaştı ve ana sayfaya erişemedi.

YouTube erişim sorunu nedeniyle kullanıcıların karşısına ''Bir şeyler yanlış gitti...'' uyarısı çıktı.

Yaşanan sorun Down Detector sitesine de yansıdı. Sitedeki canlı haritada sorunun küresel olduğu, Türkiye dışında ülkeler de erişim sorunu bildirdi.

Youtube dışında Gmail, Google ve Drive gibi diğer Google servisleri de söz konusu sorundan etkilendi. Sorunun Türkiye dahil birçok ülkede yaşandığı görüldü.

Google, TeamYouTube Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan sorunun farkında olduklarının altını çizerek kritik sorunu gidermek için çalıştıklarını açıkladı.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.