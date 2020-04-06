Google sosyal mesafeyi kontrol etmeye çalışacak

Bu hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek için dünyanın birçok ülkesinden insanlar büyük bir çaba harcıyor. Tüm bu yoğun tempoya Google gibi şirketler de katıldı. Google oldukça tartışılacak bir önleme imza attı.

Koronavirüsü giderek daha fazla yayılıyor ve bundaki en önemli etken hiç şüphesiz sosyal mesafenin korunmaması. Google bu durumun kontrol edilebilir bir hale gelmesi için oldukça önemli bir karar aldı. Şirket bundan sonra kullanıcıların konum bilgilerini hükümetler ile paylaşacak.

Hangi parkta veya eğlence merkezinde kaç kişinin olduğu bilgisi hükümetlerin eline geçecek. Böylece sosyal mesafeye dikkat edilip edilmediği çok rahat bir şekilde görülebilecek. Google tarafından yapılan açıklamada kullanıcı verilerinin anonim olarak paylaşılacağı söylendi. Ayrıca herhangi bir bölgede bulunan kişi sayısı net olarak verilmeyecek.

Google tarafından yapılan paylaşımlarda, eğlence mekanlarının %75 oranında azalma yaşadığı görülürken, market ve eczanelerde %39 azalma ortaya çıktı. Parklarda ise %58 oranında daha az kişi olduğu kaydedildi. Tüm bunlar halkın önemli bir bölümünün yasaklara uyduğunu gösteriyor.

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