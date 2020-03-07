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Google Stadia 4K çözünürlüğünde oyun yayınına başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.03.2020 09:14 | Son Güncelleme

Hizmete başladığında ağır eleştiriler alan Stadia zaman içinde hizmet kalitesini iyileştirmeyi başardı. Kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerinden biri ise 4K çözünürlüğünde oyun oynayabilmekti. İnternet devi Google artık Stadia servisinde bu hizmeti vermeye başlıyor.

Google Stadia 4K çözünürlüğünde oyun yayınına başladı

Nvidia’nın da rakip bir servis olan GeForce NOW’u hayata geçirmesiyle sıkı rekabetle karşılaşan Google, servis kalitesini yükseltmek için önemli hamleler yapmaya başladı. Daha önce Stadia üzerinden 4K oyun oynayabilmek için Chromecast Ultra ve TV donanımları gerekiyordu. Artık diğer kullanıcılar da 4K oyun çözünürlüğüne ulaşabilecek.

Stadia kullanıcıları, oyun içindeki menüyi açtıklarında, yeşil 4K ikonunu görebilecekler. Tabi henüz tüm Stadia kullanıcıları bu özelliğe ulaşabilmiş değil. Ayrıca toplam 39 oyun seçeneği nedeniyle de büyük eleştiri alıyor. Rakibi GeForce Now ise bu yıl içinde 1500 oyunu listesine almaya hazırlanıyor.

Öte yandan çoğu oyuncu 4K çözünürlüğü istemesine rağmen Red Dead Redemtion 2 veya Destiny 2 gibi oyunlar 4K çözünürlüğü desteklemiyor. Yine de 4K çözünürlük henüz Stadia platformunu kurtarmaya yetmeyebilir zira Google söz verdiği pek çok özelliği hayata geçirmiş değil. GeForce NOW da henüz hizmetini geliştirmek için adımlar atmaya çalışırken iki teknoloji devi arasında kızışan rekabetin oyuncuların faydasına olmasını diliyoruz.

Türkiye’de henüz Google Stadia’yı kullanmak mümkün değil ama Geforce NOW kullanarak oyun oynuyorsanız, stream oyun servisleri hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu yeni servisler, oyun donanımı satın almayı sonlandırabileceği için, Indie oyun yayıncıları hayatta kalmak için bu dev teknoloji şirketleriyle anlaşmak zorunda mı kalacak?

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