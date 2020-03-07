Google Stadia 4K çözünürlüğünde oyun yayınına başladı

Nvidia’nın da rakip bir servis olan GeForce NOW’u hayata geçirmesiyle sıkı rekabetle karşılaşan Google, servis kalitesini yükseltmek için önemli hamleler yapmaya başladı. Daha önce Stadia üzerinden 4K oyun oynayabilmek için Chromecast Ultra ve TV donanımları gerekiyordu. Artık diğer kullanıcılar da 4K oyun çözünürlüğüne ulaşabilecek.

Stadia kullanıcıları, oyun içindeki menüyi açtıklarında, yeşil 4K ikonunu görebilecekler. Tabi henüz tüm Stadia kullanıcıları bu özelliğe ulaşabilmiş değil. Ayrıca toplam 39 oyun seçeneği nedeniyle de büyük eleştiri alıyor. Rakibi GeForce Now ise bu yıl içinde 1500 oyunu listesine almaya hazırlanıyor.

Öte yandan çoğu oyuncu 4K çözünürlüğü istemesine rağmen Red Dead Redemtion 2 veya Destiny 2 gibi oyunlar 4K çözünürlüğü desteklemiyor. Yine de 4K çözünürlük henüz Stadia platformunu kurtarmaya yetmeyebilir zira Google söz verdiği pek çok özelliği hayata geçirmiş değil. GeForce NOW da henüz hizmetini geliştirmek için adımlar atmaya çalışırken iki teknoloji devi arasında kızışan rekabetin oyuncuların faydasına olmasını diliyoruz.