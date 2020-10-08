Google Story alanında ben de varım dedi

Android ve iOS platformlarında yer alan Google uygulamasındaki Keşfet sayfası, web’deki çeşitli konulardaki makaleleri görüntüleyebileceğiniz bir bölüm olarak oluşturulmuştu. Google şimdi, Instagram Hikayeleri ve Snapchat’e çok benzer şekilde çalışan Web Hikayeleri adlı bir özelliğe sahip Keşfet sayfasına görsel bir öğe ekliyor. Google Story işine adım adım giriş yapıyor.

GOOGLE'DAN INSTAGRAM HİKAYELERE BENZEYEN STORY ÖZELLİĞİ

Web Hikayeleri, içerik oluşturucular ve yayıncılar tarafından oluşturulabiliyor. Google, bu özellik piyasaya sürüldüğünde Web Hikayelerini göstermek için The Times of India, Gaana, Vogue, NDTV, ETimes gibi şirketler ile önceden anlaşma imzalamış.

Hikayelere göz atmak için, Google uygulamanızda Keşfet sayfasını açmanız gerekiyor. Burada, en üstte Hikaye döngüsü karşınıza çıkacak. Hikayelerden birini görüntülemek için ise herhangi birini tıklamanız yeterli olacak. Sağ kenara tıklamak sizi hikayenin sonraki sayfasına, sol kenarı önceki sayfaya götürecek. Ayrıca sağa kaydırmak bir sonraki hikayeye atlanacak. Yani aynı Instagram’da olduğu gibi.