Google, Yeşilçam efsanesi Hulusi Kentmen'i unutmadı

İSTANBUL (AA) - Özel ve tarihi günlerde önemli kişileri ya da olayları "doodle" olarak sergileyen Google'nin, Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, "Bugünün Doodle'ı Yeşilçam'ın en 'tatlı sert'i için resmedildi. Evet, Hulusi Kentmen. Kariyeri boyunca 500'e yakın filmde rol alan Kentmen, yalnızca 'kötü adam' rollerini oynayamadığını söylerdi." ifadeleri kullanıldı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, Hulusi Kentmen ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Oyuncu, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu 81 yaşında vefat etmişti.

