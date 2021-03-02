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Gorbaçov, en uzun yaşayan Sovyet lider oldu

02.03.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Gorbaçov, en uzun yaşayan Sovyet lider oldu

Sovyetler Birliği’nin son lideri Gorbaçov bugün 90 yaşına girdi ve böylelikle en uzun yaşayan Sovyet lider olarak kayıtlara geçti.

Rus gazeteci Dmitriy Smirnov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin bugün 90. yaşına basan son lideri Mihail Gorbaçov’un en uzun yaşayan Sovyet lider olduğuna dikkat çekti.

Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin’in 53, Sovyet lider Josef Stalin’in de 74 yıl yaşadığını yazan Smirnov, Geçici Hükümet lideri Aleksandr Kerenskiy’nin 89, Rusya’nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin’in de 76 yaşında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Gorbaçov, Sovyetler Birliği’ni, 1985’ten dağıldığı 1991 yılına kadar yönetti.

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Rusya

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