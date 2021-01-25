Gordon Brown: Covid krizi sonrası Birleşik Krallık'ın yönetim yapısı gözden geçirilmeli

Gordon Brown ise Birleşik Krallık içinde yer alan uluslar ve bölgelere daha fazla yetki devredilen bir federal sistemden yana.

İskoçya Özerk Yönetimi de ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon da, Mayıs ayında İskoç Parlamentosu seçimlerinde partisinin çoğunluğu elde etmesi durumunda, Birleşik Krallık hükümetinin rızası olup olmamasına bakmaksızın bağımsızlık referandumu düzenleyeceğini açıklamıştı.

Son haftalarda yapılan kamuoyu yoklamaları İskoçya'da bağımsızlık talebine ve Brexit sonrası Kuzey İrlanda'da İrlanda Cumhuriyeti ile birleşme eğiliminin güçlendiğine işaret eden sonuçlar vermişti.

İngiltere'nin İşçi Partili eski başbakanlarından Gordon Brown, Birleşik Krallık'ı oluşturan özerk bölgeler ve merkezi hükümet arasındaki gerilimin Covid kriziyle iyice açığa çıktığını söyledi. Brown, Daily Telegraph gazetesindeki yazısında Başbakan Boris Johnson'a** , ülkenin yönetim yapısını gözden geçirecek bir komisyon oluşturulması çağrısı yaptı.**

Salgınla ilgili önlemler ve yapılan mali yardımların bölgeden bölgeye değişmesiyle ilgili sert tartışmalara dikkat çeken Brown, seçilmiş yerel yönetimlerin merkezi hükümeti, bölgelerin özelliklerini iyi bilmemek ve karar süreçlerinde kendilerine danışmamakla suçladıkları örneklere dikkat çekiyor.

Bunun bir örneği geçen yıl İngiltere'nin büyük şehirlerinden Manchester'in İşçi Partili Belediye Başkanı Andy Burnham ile hükümet arasında yaşanmıştı. Burnham hükümetin Manchester'de en sıkı önlemleri yürürlüğe koyma kararına uzun süre direnmişti.

Ne öneriyor?

Gordon Brown İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık'ın geleceğinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından, yetkilerin "adil ve işlevli" bir şekilde dağıtılmasına ve yara alan ilişkilerin yeniden inşa edilmesine bağlı olduğunu söylüyor.

Kendisi de İskoçyalı olup, bölgenin bağımsızlığı konusunda yapılan referandum sürecinde, birlikten yana güçlü bir kampanya yürüten Brown, Muhafazakarların da vaatleri arasında olan bölgeler arasındaki "ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin" giderilmesinin tek yolunun her bir bölgenin canlı birer ekonomik merkez haline gelmesi olduğunu söylüyor.