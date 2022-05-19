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Göre göre çarptı! Kazanın böylesi

19.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da dikkatsiz sürücü, kural ihlali yapınca kaza kaçınılmaz oldu. Taksi sürücüsü yaya geçidinden geçen motosikletliye çarptı. Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameraları yaşanan kazayı saniye saniye görüntüledi. Ancak kentte dikkatsizlik yüzünden yaşanan tek kaza bu değildi. İşte Adapazarı'nda 24 saat boyunca kayıtta olan kameraya yansıyan görüntüler...

Sakarya’da şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Görüntülerde; Adapazarı ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden gelen kamyonet ile Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan yolcu minibüsünün kavşakta çarpışması yer aldı. Kural ihlalinin getirdiği bir diğer kazada, Adapazarı ilçesi Milli Egemenli Caddesi’nde sinyalizasyon ışıklarının kırmızı yandığı esnada geçmeye çalışan taksi ile yaya geçidinden geçen motosikletin çarpışması kaydedildi.

Dikkatsizliğin beraberinde getirdiği kazanın görüntüsünde ise Serdivan ilçesi Serdivan Caddesi’nden Dağköy Sokak’a dönen otomobilin, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpması yer aldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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