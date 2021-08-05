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Göre göre köpeğin üzerinden geçen sürücü yakalandı!

05.08.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Korgan ilçesinde yolda yatan köpeği ezen sürücü polis ekiplerinin araştırması sonucu bulundu. İsmi öğrenilemeyen sürücü, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sonrası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Göre göre köpeğin üzerinden geçen sürücü yakalandı!

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yukarıpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolda yatan köpeği ezdi. Can havliyle kaçan köpek, bir süre sonra düştü. Çevredekiler tarafından yaralı köpek veterinere götürüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Ordu Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan sürücü hakkında idari işlem uygulandı. Yaralı köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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