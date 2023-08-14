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  4. Gören dönüp bakıyor! Apartman yönetimine kızınca evinin camına bu yazıyı astı

Gören dönüp bakıyor! Apartman yönetimine kızınca evinin camına bu yazıyı astı

14.08.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Apartman yönetimine kızan ev sahibi Mümin Sevgin, evinin camına astığı yazıyla tepkisini dile getirdi. Sevgin'in astığı sitem dolu yazıyı görenler bu durumu şaşkınlıkla karşılarken, yoldan geçenler dakikalarca pencereye asılan yazıyı okumaya çalıştı. İşte ilginç olayın detayları...

Gören dönüp bakıyor! Apartman yönetimine kızınca evinin camına bu yazıyı astı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sekiz daireden oluşan bir binanın 4. katındaki pencereye asılan ilginç yazıyı gören okumaya çalışıyor. Yağmur yağdığında çatıdan dairesine su aktığını iddia eden ev sahibi Mümin Sevgin, apartman yönetimine kızarak penceresine, "Çatıya zarar verenlere karışmayız, yaptırmayız, para vermeyiz. İyi niyetli komşuları, çocuklarını, torunlarını vekilim Allah'a havale ettim" yazısı astı. Pencerede yazıyı gören vatandaşlar ise bu durumu hayretle karşılayarak, dakikalarca pencereye asılan yazıyı okumaya çalıştı.

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'MÜŞTEREK PARAYI ÖDEMİYORLAR'

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Ahmet Vural, pencereye asılan ilginç yazının sebebini açıkladı. Vural, "Bu binada oturan arkadaşların birçoğu müşterek parayı ödemiyorlar, binanın yönetimde olan kadın tek başına çalışıyor. O adam oraya yazmış o yazıyı, 'Benim çatı akıyor da çatıyı yapmıyorlar' diye. Sen müşterek masrafa katılmazsan ve toplanan para bittiyse o çatı yapılmaz" ifadelerini kullandı.

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'ÇOK SAÇMA BİR YAZI'

Caddeden geçenlerin yazıyı okumak için sürekli apartmanlarına bakmasından bina sakinleri rahatsız olurken, vatandaşlar ise ilginç yorumlarda bulundu.

Yoldan geçen Şahin Bahçekapılı, "Çok saçma bir yazı, ben de yazının amacını pek anlamadım ama herhalde ev sahibi rahatsızlığından dolayı yazmış olabilir pek bir fikrim yok benim de" dedi.

Yoldan geçen bir kadın ise, "Anlamakta zorlandım ama enteresan, bir sıkıntı var muhakkak, sıkıntılı bir durum var. İyi bir şey değil sonuçta" ifadelerini kullandı. Başka bir kadın ise yazıya dikkatlice bakarak, "Yamuk olmuş" yorumunda bulundu.

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AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Yazıyı yazan ev sahibi Mümin Sevgin, penceresine astığı yazıyla ilgili şu anda açıklama yapmak istemediğini belirterek, yağış sırasında apartmanın çatısından balkonuna akan yağmur sularının cep telefonuyla çektiği görüntüsünü gösterdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ ev sahibi apartman

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