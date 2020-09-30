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  4. Gören hayran kalıyor! Sivas'ın eşsiz güzelliği Sarısuvat Kanyonu

Gören hayran kalıyor! Sivas'ın eşsiz güzelliği Sarısuvat Kanyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

Sivas'ın doğal güzelliklerini içinde barındıran Sarısuvat Kanyonu, koronavirüs döneminde doğaseverlerin uğrak noktası oldu. 8 kilometrelik Sarısuvat Kanyonu, Doğanşar ilçesinde yer alıyor. Dipsiz Göl ve şelalesi ile görenleri kendine hayran bırakan kanyon, doğa sporları için de adrenalin tutkunlarına bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Gören hayran kalıyor! Sivas'ın eşsiz güzelliği Sarısuvat Kanyonu

Karadeniz ikliminin hakim olduğu, yeşil yaylaları ve mesire alanlarıyla dikkati çeken ilçede, ziyaretçilere kampçılık, trekking, yamaç paraşütü gibi imkanlar sunuluyor.

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Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

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İlçenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Aykaç, "Sivas'tan davet ettiğimiz sporcularımızla ATV safari, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşleri, kampçılık ve bisiklet turları gibi çeşitli aktivitelerle bir araya geldik. Tüm doğa sporu severleri Doğanşar'ı ziyaret etmeye ve eşsiz güzelliklerinden istifade etmeye davet ediyoruz." dedi.

Aykaç, ilçeye ilişkin tanıtım filmi de hazırladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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AA

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