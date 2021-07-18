HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gören polisi aradı! İstanbul'da sır ölüm

Gören polisi aradı! İstanbul'da sır ölüm

18.07.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan taksi durağının arkasında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Evsiz olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Emre K.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Sakız Ağacı Caddesi üzerinde bulunan Sakız Ağacı Taksi Durağı'nın arkasında meydana geldi. Durağın arkasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da sır ölüm! Cansız bedeni bulunduİstanbul'da sır ölüm! Cansız bedeni bulundu

beyoğlu3

SAĞLIK EKİPLERİ EMRE K.'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Emre K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı çalışmanın ardından, Emre K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da askerden izne gelen gencin sır ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdiİstanbul'da askerden izne gelen gencin sır ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
PARTNERGizem Karaca plaja indiGizem Karaca plaja indi
Eski belediye başkanın oğlunun feci ölümüEski belediye başkanın oğlunun feci ölümü
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

FIFA, futbolu değiştiriyor! Devrim gibi 5 yenilik

FIFA, futbolu değiştiriyor! Devrim gibi 5 yenilik

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Mahalleli sokağa döküldü! İstanbul'da panik anları

Mahalleli sokağa döküldü! İstanbul'da panik anları

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 8 bine yaklaştı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.