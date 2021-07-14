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İstanbul'da sır ölüm! Cansız bedeni bulundu

14.07.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de yakınlarının bir haftadır ulaşamadığı 42 yaşındaki Serdar Özgen'in cesedi polis tarafından yalnız yaşadığı evinde bulundu.

İstanbul'da sır ölüm! Cansız bedeni bulundu

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İmalat Sokak'ta bulunan 10 katlı apartmanın 6. katındaki dairede yaşandı.

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EVDEN GELEN KOKULAR NEDENİYLE POLİS ÇAĞRILDI

Bir haftadır kendisinden haber alamayan Serdar Özgen'in yakınları yaşadığı adrese geldi. Evden gelen ağır koku nedeniyle, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla Özgen'in yaşadığı daireye girdi. Polis ve yakınları, eve girdiğinde Özgen'in cansız bedeniyle karşılaştı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından cenaze Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özgen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silivri
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