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  4. Gören şaşırıyor! Beslediği tavuklar açık mavi yumurtluyor

Gören şaşırıyor! Beslediği tavuklar açık mavi yumurtluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

Amasya'da 73 yaşındaki emekli Sadık Şen’in evinin bahçesinde beslediği Amerikan ırkı tavukları, açık mavi renkte yumurtluyor.

Gören şaşırıyor! Beslediği tavuklar açık mavi yumurtluyor

Kentte, emekliğinin ardından bahçesinde tarımla uğraşan Sadık Şen, 12 yıl önce komşusu tarafından Almanya’dan getirilen Amerikan ırkı ‘Ameraucana’ cinsi tavuklardan aldığı yumurtalardan civciv elde etti. Daha sonraki yıllarda bir tane ile başlayan ve toplam 20’ye çıkardığı tavuklardan açık mavi renkte yumurta elde etti. Kabuğu açık mavi renkte olan yumurtalar, görenlerin dikkatini çekiyor.

'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

Tavuklarının farklı boyutta yumurtladığını gördüğünde şaşırdığını söyleyen Sadık Şen, "Emekliyim, yaklaşık 12 yıldır da onlarla zaman geçiyorum. Amerikan ırkı olan tavuklarımın yumurtaları açık mavi rengiyle görenleri şaşırtıyor. Kendi ihtiyacımızı gideriyor, isteyen komşularıma da bu yumurtalardan veriyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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