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  4. Gören şaşkına dönüyor! Fareyi elleriyle besliyor

Gören şaşkına dönüyor! Fareyi elleriyle besliyor

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2020 15:01 | Son Güncelleme

Manisa Turgutlu'da reklam tabela işleriyle uğraşan Veli Vural'ın, bir fareyi elleri ile beslemesi görenleri şaşırtıyor.

Gören şaşkına dönüyor! Fareyi elleriyle besliyor

Turgutlu'nun Altay Mahallesi Tınaztepe Sokak’ta reklam tabela işleri yapan Veli Vural, sokak kedileri için ekmek bıraktığı dükkanının önünde, bir süre önce fare gördü. Vural, farenin aç olduğunu düşünerek bir süre ona da yiyecek verdi. Vural, bir süre sonra kendisine alışan fareyi elleriyle beslemeye başladı.

'TESADÜFEN GÖRDÜK'

Fareyi kedilerden de koruduğunu söyleyen Vural, "Kediler için bıraktığımız ekmeklere dadanan fareyi tesadüfen gördük. İlk zamanlar hiç rahatsız etmedik. O da zamanla bizden kendisine zarar gelmeyeceğini anladı. Sonrasında yiyecek vererek bize iyice alışmasını sağladık. O da bir can taşıyor" dedi.

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Kaynak: DHA

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