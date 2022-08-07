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Gören tedirgin oldu! Bir kenti istila ettiler, otluk alanlar, ağaçlar ve direkler...

07.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta otluk alanlar, ağaçlar ve direkler salyangozlarla kaplandı. Yaklaşık 100 metrekare gibi bir alana yayılan binlerce salyangoz ilginç bir görüntüye yol açarken, görenleri tedirgin etti. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Mahmut Çetinkaya, "İlk gördüğümde bunlar ne diye dikkatimi çekti. Bu yaşıma kadar görmediğim bir şeydi. Ondan sonra baktım ki salyangoz kabukları" dedi.

Gören tedirgin oldu! Bir kenti istila ettiler, otluk alanlar, ağaçlar ve direkler...

Sivas - Erzincan karayolu Klavuz kavşağında refüjde görülen salyangoz istilası şaşkınlığa neden oldu. Yaklaşık 100 metrekare gibi bir alana yayılan binlerce salyangoz ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Adeta alanı istila eden salyangozlar, ot, ağaç ve direkleri kapladı.

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"İLK KEZ BÖLYE BİR DURUMLAR KARŞILAŞIYORUM"

Mahmut Çetinkaya, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, “Erzincan yolu üzerinde orta refüjde böyle bir alan dikkatimi çekti. Yüzlerce binlerce hatta daha fazla salyangoz kabuklarını zeminde gördüm. Ağaçlar üzerinde, her tarafa yayılmış vaziyette. Yaz ayı gelince bu alanda gözüküyor. Bunlar muhtemelen bu alanda besleniyorlar. Ağaçların yapraklarından bitkilerden besleniyorlar. İlk gördüğümde bunlar ne diye dikkatimi çekti. Bu yaşıma kadar görmediğim bir şeydi. Ondan sonra baktım ki salyangoz kabukları. Basmamaya çalışıyorum. Kuru gibi gözükse de içinde canlılar olabilir. Kabukları sert elle kırılacak gibi değil” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas salyangoz
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