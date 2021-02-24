Gören telefona sarıldı! Buz tutan gölde kartpostallık manzarlar

Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt’ta gölet ve akarsuların yüzeyi dondu.
Bayburt-Kelkit yolu üzerinde bulunan Demirözü Baraj gölünün yüzeyi soğuklarla birlikte buz tuttu. Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı gölünün de yüzeyi buz tuttu.
Kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri, buz kütlesinin altında kaldı. Havadan da görüntülenen baraj gölünde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Çocuklar buz tutan göl üzerinde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı.
İHA
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