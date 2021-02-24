HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gören telefona sarıldı! Buz tutan gölde kartpostallık manzarlar

Gören telefona sarıldı! Buz tutan gölde kartpostallık manzarlar

24.02.2021 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gören telefona sarıldı! Buz tutan gölde kartpostallık manzarlar

Bayburt'ta hayatı olumsuz etkileyen soğuk hava, kış mevsiminin zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de karşılaşmamıza sebep oluyor. Sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen sıcaklık sonrasında bina ve iş yerlerinin çatısında sarkıtlar oluşurken kent merkezinden geçen Çoruh Nehri, soğuk havadan dolayı buz tuttu.

Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt’ta gölet ve akarsuların yüzeyi dondu.

Bayburt-Kelkit yolu üzerinde bulunan Demirözü Baraj gölünün yüzeyi soğuklarla birlikte buz tuttu. Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı gölünün de yüzeyi buz tuttu.

KAFESLER BUZUN ALTINDA KALDI

Kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri, buz kütlesinin altında kaldı. Havadan da görüntülenen baraj gölünde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

AW251154_03

FOTOĞRAF ÇEKİYOR, YÜRÜYÜŞ YAPIYORLAR

Çocuklar buz tutan göl üzerinde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı.

AW251154_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Antalya'da anne-kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndüAntalya'da anne-kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü
Hucurat suresinin anlamı ve faziletiHucurat suresinin anlamı ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

47 ilde operasyonlar başladı

47 ilde operasyonlar başladı

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü

Yürüyüşe çıkan yaşlı kadın ölümden döndü

İstanbul Boğazı'nı aratmayan görüntü! Akın ettiler

İstanbul Boğazı'nı aratmayan görüntü!

Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı annesini olay yerinde bırakıp kaçtı

Kazada yaralanan annesini yol ortasında bırakıp kaçtı

Süper Loto sonuçları belli oldu! 23 Şubat Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 23 Şubat 2021

İkramiye 13 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Trabzon’da çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Trabzon’da çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Antalya'da anne-kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü

Antalya'da anne-kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.