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Görenin midesi kalkıyor! Ne olduğunu bir bilseniz...

27.04.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta, dünya çapında faydalarıyla ön plana çıkan en besleyici ve sağlıklı besinlerin en başında yer alır. Protein deposu olan yumurtayı kızartarak veya haşlayarak tüketebilirsiniz. Birçok yemek, tatlı ve hamur işlerinin temel malzemelerinden biri olan yumurtayı kırdığınızda bazen beyazında veya sarısının üzerine beyaz, akışkan ipliğe benzer bir şey olabiliyor. Genelde görenin midesini bulandıran o beyaz sıvının öyle bir anlamı var ki...

Görenin midesi kalkıyor! Ne olduğunu bir bilseniz...

Birçok insan gördüğünde çöpe atıyor ama yumurtadaki o beyaz şeyin aslında tahmin bile edemeyeceğiniz faydaları bulunuyor. Yumurta sarısının iki tarafında yapışmış olarak bulunan o iplik gibi şeyi görünce yumurtayı sakın çöpe atmayın!

Yumurtanın içerisinde yer alan beyaz ipliğe benzeyen o kısma kalaza adı veriliyor. Genellikle yumurtanın içindeki o beyaz kısmın civcivle alakası olduğu düşünülür. Aynı zamanda akıllara mide bulandırıcı senaryolar geliyor.

YUMURTANIN TAZE OLDUĞUNUN İŞARETİ

Yumurtada bu beyaz kısmın bulunmasının civcivle hiçbir alakası yok. Bu beyaz kısım, yumurtanın sarısını ortada sabit tutmaya yarıyor. Aynı zamanda bu kısım yumurtanın taze olduğunu da gösteriyormuş.

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Yumurta rafta bekletildiğinde yani bayatlamaya başladığında bu beyaz kısım giderek yok olmaya başlıyor. Açıkçası o beyaz ipliği gördüğünüzde korkmanız değil sevinmeniz gerekiyor.


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