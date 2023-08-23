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'Görenler fotoğraf çektirmek istiyor' 1991 model otomobiline taktı! 'Sıcaklara dayanamayınca denemek istedik, güzel verim aldık'

23.08.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, sıcak havalarla mücadele etmek için farklı yöntemler denerken Adana'da bir vatandaşın uyguladığı yöntem dikkat çekti. Pozantı ilçesinde sıcaktan bunalan esnaf, 1991 model otomobiline tavan tipi klima yerleştirdi. "Güzel verim aldık" diyen esnaf, görenlerin araca ilgi gösterdiğini söyledi.

'Görenler fotoğraf çektirmek istiyor' 1991 model otomobiline taktı! 'Sıcaklara dayanamayınca denemek istedik, güzel verim aldık'

Araç aksesuarları satan Mustafa Çırak, ilçede sıcak havanın etkili olması nedeniyle tır ve kamyonlara taktığı tavan tipi klimayı, 32 yıllık otomobiline de uygulamaya karar verdi.

Montaj sürecinde çalışanlarından destek alan Çırak, 1991 model aracına yerleştirdiği klimayı çalıştırmayı başardı.

Çırak, gazetecilere, ilçenin yüksek rakımda olmasına rağmen sıcaktan bunaldıklarını söyledi.

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"GÜZEL VERİM ALDIK"

Klimanın verimli çalıştığını belirten Çırak, "Bu klimaları kamyon ve tırlara takıyorduk ama sıcaklara dayanamayınca kendi aracımızda da denemek istedik. Taktıktan sonra hiçbir sorun yaşamadık, güzel verim aldık." dedi.

"GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR"

Çırak, "Aracı görenler ilgi gösterip fotoğraf çektirmek istiyor." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Otomobil klima

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