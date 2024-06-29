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  4. Görenler gözlerine inanamadı! 3 metre uzunluğunda: Hareket edince...

Görenler gözlerine inanamadı! 3 metre uzunluğunda: Hareket edince...

29.06.2024 14:42
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29.06.2024 14:42
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Elazığ'ın Gezin bölgesindeki bir inşaat alanında kaydedilen görüntüler büyük paniğe yol açtı. İşçilerin farkettiği 3 metrelik siyah bir yılan görenleri şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler!

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yılanlarla olan karşılaşmaları da artmaya başladı. Bugün Elazığ'dan gelen bir görüntü ise büyük paniğe sebep oldu.

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HAREKETSİZ SANILDI AMA...

Gezin bölgesinde bulunan inşaat alanında çalışan işçiler, binanın alt tarafında kıvrılmış vaziyette bekleyen 3 metreyi aşkın boyuyla siyah bir yılan gördü. İlk başlarda hareketsiz duran yılanın, canlı olup olmadığını, üzerine kum dökerek öğrenmeye çalışan işçiler, devasa yılanın hareket etmesi ile paniğe kapıldı. Bulunduğu yerden süzülen yılan daha sonra gözden kayboldu.

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(İHA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Elazığ yılan
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