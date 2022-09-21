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Görenler şaşırıyor: Anüsünden ve midesinden 55 tane pil çıktı!

21.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde anüsünden ve midesinden yabancı maddeler çıkan bir sürü hasta bulunuyor. Her ortaya çıkan vakada şaşkınlık yaşanıyor. Yeni yayınlanan rapora göre 66 yaşındaki kadının anüsünden ve midesinden 55 adet pil çıkartıldı.

Görenler şaşırıyor: Anüsünden ve midesinden 55 tane pil çıktı!

İrlanda'da yaşayan ismi belirlenmeyen 66 yaşındaki bir kadının karın ağrısı ve mide krampları ile gittiği hastanede anüsünden ve midesinden 55 tane pil çıkartıldı. İrlanda Tıp Dergisi'nde yayınlanan rapora göre çıkartılan piller mucizevi bir şekilde kadının hiçbir mide- bağırsak yolunu tıkamıyordu. Raporu gören birçok kişi şaşkınlığa uğradı. 55 tane pil yutan kadının bu pilleri neden yuttuğu öğrenilmese de kendine zarar vermek istediği düşünülüyor.

PİLLERİN DOĞAL OLARAK ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜŞLERDİ

Doktorlar başlangıçta, pilleri vücudundan doğal olarak çıkaracağını umarak beklemeye karar verdiler. İlk haftada beş adet pili çıkarmasına rağmen, sonraki röntgenler çoğunun hala içeride kaldığını gösterdi ve kadın karın ağrısı çekmeye başladı.

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KADININ KARNINI KESEREK 46 PİLİ ÇIKARDILAR

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Cerrahlar, pillerin ağırlığı nedeniyle şişmiş midesinin kasık kemiğinin üzerinde asılı olduğunu fark ettikten sonra, karnını keserek 46 pili başarıyla çıkardı. Ancak ameliyatta kolonda sıkışmış dört ek pil kaldı. Raporda açıklandığı gibi, doktorlar onları çıkarmak için rektumunu sağdı ve anüsünden çıkmalarını sağladı.

BU VAKA EN YÜKSEK PİL SAYISINI TEMSİL EDİYOR

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Dergi makalesi, "Bildiğimiz kadarıyla, bu vaka, tek bir zamanda tüketilen rapor edilen en yüksek pil sayısını temsil ediyor" dedi. Olay kesinlikle merak uyandıran bir şaşkınlığa yol açsa da, rapor okuyuculara pillerin yutulmasının ciddi, ancak “olağandışı” bir kendine zarar verme yöntemi olduğunu hatırlattı. Yazarları, eylemin “mukozal yaralanma, perforasyon ve tıkanıklık” dahil olmak üzere ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Raporda, “Silindirik pillerin akut cerrahi acil durumlara yol açma potansiyeli hafife alınmamalıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cerrah Mide‎ pil hastane ameliyat anüs rapor
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