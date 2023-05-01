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  4. Görenler şaşkına döndü! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Görenler şaşkına döndü! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

01.05.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde etkili olan dolu adeta beldeyi beyaza bürüdü.

Görenler şaşkına döndü! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bitlis genelinde sabah saatlerinde sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde dolu yağışına dönüştü.

Yaklaşık 20 dakika aralıksız devam eden dolu yağışı beldeyi beyaza bürüdü. Cep telefonlarıyla kayda alınan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri şaşırttı.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise kentte yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği bildirilerek, "Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. (İHA)

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Bitlis Güroymak dolu

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