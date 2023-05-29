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  4. Görenler yetkililere haber verdi! Küçük olanı 1.17 metre, büyük olanı 2.15 metre uzunluğunda... Doku ve diş örnekleri alındı

Görenler yetkililere haber verdi! Küçük olanı 1.17 metre, büyük olanı 2.15 metre uzunluğunda... Doku ve diş örnekleri alındı

29.05.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Nazilli Sitesi ve Kocagöl plajlarında 2 adet Yunus karaya vurmuş şekilde bulundu. Yunusların üzerinde yapılan incelemelerde, her ikisinin de bilimsel adı Stenella coeruleoalba türü Çizgili Yunus olduğu ve telef oldukları anlaşıldı. Yunusların ölçümleri yapılırken, küçük olanın 1.17 metre, büyük olanın 2.15 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Yunuslardan doku ve diş örnekleri alındı.

Görenler yetkililere haber verdi! Küçük olanı 1.17 metre, büyük olanı 2.15 metre uzunluğunda... Doku ve diş örnekleri alındı

Kuşadası’nda sahilde yunus balığı görenler Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği yetkililerine haber verdi. Bölgeye gelen dernek yetkilileri her iki yunusun da telef olduğunu ve yüzeylerinde bozulma olduğunu gördü. Yunusların ölçümleri yapılırken, küçük olanın 1.17 metre, büyük olanın 2.15 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi. TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)’na gönderilmek üzere, Yunuslardan doku ve diş örnekleri alındı.

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Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği’nden yapılan açıklamada, “Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan Yunuslar, deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölürken, bazen az da olsa kasıtlı ölümler de yaşanmaktadır. Yunuslar Kuşadası Belediyesi’ne ait araçlarla alınarak, bir çukur kazılıp üzerlerine kireç dökülerek gömülmesi sağlandı. Yat turlarında büyük bir mutlulukla tekneyle yarışmalarını izlediğimiz yunuslar, deniz ekosisteminin sağlıklı göstergeleri olup, öncelikle onların yaşam alanı olan denizlerimizi temiz tutmalıyız” denildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın Yunus

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