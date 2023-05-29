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Aydın'da asırlardır yaşatılan gelenek! Duyanları şaşırtıyor: "Sanırım bayramlarda ölmüşlerin unutulmaması için başlatılmış"

29.05.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Koğuk Mahallesi'nin asırlardır devam eden bayram gelenekleri duyanları şaşırtıyor. İki camisi bulunan mahallede, mahalle sakinleri vakit namazlarını mahallenin ortasındaki camide, cuma ve bayram namazları ise mezarlığın içerisinde kılıyor. Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Rıza Gülpınar, "Bu uygulama sanırım bayramlarda ölmüşlerin unutulmaması için başlatılmış. Bu durum böyle gelmiş böyle gidiyor" ifadelerini kullandı.

Aydın'da asırlardır yaşatılan gelenek! Duyanları şaşırtıyor: "Sanırım bayramlarda ölmüşlerin unutulmaması için başlatılmış"

Karpuzlu ilçesinin en eski ve en köklü mahallelerinden biri olan Koğuk Mahallesi'nde asırlardır yaşatılan gelenek günümüzde de sürüyor. Biri mezarlık içerisinde biri de mahallenin ortasında olmak üzere iki camisi bulunan mahallenin imamı aynı anda iki camide imamlık yapıyor. Mahalle sakinleri, vakit namazlarını mahallenin ortasındaki camide, cuma ve bayram namazları ise mezarlığın içerisinde kılıyor.

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"BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİDİYOR"

Bu geleneğin nedenini bilmediklerini ancak yıllardır namazların bu şekilde kılındığını belirten mahalle sakinlerinden Rıza Gülpınar, "Mahallemiz çok eski ve köklü bir mahalle. Asırlar önce şu anda mezarlık içinde kalan bir cami inşa edilmiş. Bu camide atalarımız ibadetlerini yerine getirmiş. Daha sonra mahalle içerisindeki bir cami daha yapılınca, vakit namazları mahalle içerisindeki, cuma ve bayram namazları da mezarlık içerisindeki camide kılınmaya başlamış. Bu uygulama sanırım bayramlarda ölmüşlerin unutulmaması için başlatılmış. Bu durum böyle gelmiş böyle gidiyor" dedi.

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Uygulama sayesinde köylülerin her hafta cuma namazında yakınlarının mezarlarını ziyaret edip Fatiha okuduğunu belirten Gürpınar, durumdan hiç kimsenin rahatsız olmadığını ve köyde uygulamanın atalarından geldiği şekilde devam ettiğini belirtti. (İHA)

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